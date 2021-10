O Jornal Económico:

- “’Temos de pensar se este modelo de discussão do OE é racional’, Rui Nuno Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental”

- “Englobamento de mais-valias de curto prazo avança no último escalão de IRS”

- “António Mendonça quer Ordem [dos Economistas] ‘interventiva e influente’”

- “Rentabilidade e dívida são grandes desafios do novo presidente da Teixeira Duarte”

- “Impostos: Comissão Europeia quer facilitar resolução de litígios fiscais e lança plano de ação”

- “Imobiliário: Fiscalidade é o principal risco para o otimismo do setor”

- “Contratos Públicos: Presidente do TdC promete atenção especial no controlo financeiro do PRR”

- “Dúvidas sobre membros das listas do Montepio fazem derrapar aprovação da ASF”

- “Política: Nuno Melo tenta fazer o pleno entre os críticos da liderança do CDS-PP”

- “Entrevista: ‘A Europa acabou por perceber que a despesa pública protege as pessoas’, ex-ministra do Ambiente de França, Ségolène Royal”

- “Banca: Fitch antevê BCP com lucros no terceiro trimestre apesar das provisões na Polónia”

NOVO:

- “A ministra [Ana Abrunhosa] cega, surda e muda”

- “#MulherNãoEntra: Listas para os órgãos sociais do Benfica só têm homens”

- “Maçonaria: Grande Oriente Lusitano vai mudar de líder e antigos ministros do PS estão em campanha”

- “Representante de João Rendeiro arrisca expulsão da Ordem dos Advogados”

Correio da Manhã:

- “Vieira ignora crimes contra o Benfica: CM revela recurso do ex-líder encarnado no Tribunal da Relação”

- “Eleições no SLB: Duelo final nas águias”

- “Desconto de 200 milhões no IRS com deduções e mexidas nos escalões”

- “Falta de médicos agrava caos no Serviço Nacional de Saúde: Demissão em bloco no Hospital de Setúbal lança alerta”

- “Desaparecimento de Maddie: Gonçalo Amaral confessa erros de investigação”

- “Ordem da juíza: GNR vai a casa de Rendeiro verificar obras de arte”

- “Juiz negacionista expulso da magistratura”

- “Tribunal: Bancos julgados por batota nos spreads”

- “Barreiro: Pastor encontra homem assassinado”

- “Barcelos: Mostra pénis a crianças e ataca peregrinas”

Público:

- “Aumentos salariais para toda a função pública vão custar 225 milhões”

- “União: Polónia desafia justiça europeia e abre caminho a um ‘Polexit’”

- “Justiça: João Rendeiro saiu de Portugal sem deixar rasto no SEF”

- “Processo: Juízes aliviados com expulsão de magistrado negacionista”

- “Partidos: PSD e BE com contas “limpas” nas europeias e legislativas”

- “Habitação: Preço das casas em Portugal cresce acima da média europeia”

- “Cinema: Catarina Vasconcelos filmou uma deslumbrante saga familiar”

- “Literatura: Abdulrazak Gurnah, um Nobel para África e para a literatura pós-colonial”

Diário de Notícias:

- “Assaltos a carros triplicam para roubar metais preciosos dos catalisadores”

- “Professor da Universidade de Nova Iorque, Luís Cabral: ‘Tecnologia e economia puseram-nos numa situação insustentável”

- “20 anos do Grupo BEL: Não há sustentabilidade sem mudança de atitude’, lembra Marcelo”

- “Liderança do PSD: Rio e Rangel mantêm jogo fechado e contam espingardas”

- “NATO expulsa espiões russo: Relações com Kremlin ‘no mais baixo nível’”

- “Recibos verdes: Apoio alargado por deputados deu mais 99 euros a independentes”

Inevitável:

- “Nuno Fachada, diretor clínico demissionário do Hospital de Setúbal ao i: ‘Os dez médicos [anunciados pelo Governo] não chegam para a cova de um dente’”

- “A pequena grande peça [chips] que ameaça paralisar a nossa vida”

- “CAP recusa reunir-se com ministra sobre PAC”

- “Educação: Cerca de 30 a 40 mil alunos continuam sem aulas por falta de professores”

- “Squid Game: A série mais vista da Netflix”

- “Juiz Fonseca e Castro expulso da magistratura”

Jornal de Notícias:

- “Vazio legal segura cartazes políticos na rua”

- “Mais de 30 juízes já foram afastados dos tribunais”

- “Porto: S. João e CEiiA criam capacete inteligente para médicos”

- “Norte: PJ apanha gangue que roubou 250 mil euros”

- “20 anos Grupo Bel: Marcelo pede nova atitude para garantir sustentabilidade”

- “Evasões: A alegria dos livros”

- “Benfica: Comando do futebol divide candidatos”

- “FC Porto: Golo de Taremi deixa Irão em festa”

- “Sub-21: Goleada ao Liechtenstein é recorde de Portugal (11-0)”

- “Coligação negativa rendeu 99 euros/mês em apoio a precários”

- “RTP: Comissão de Trabalhadores quer isolar não vacinados”

- “Literatura: Prémio Nobel em forma de homenagem a refugiados”

Negócios:

- “Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e Economia: Lei vai mudar para facilitar entrada de dinheiro nas empresas em PER”

- “Entrevista a Maria do Céu Patrão Neves: ‘A ignorância converteu-se em opinião’”

- “Entre as barbatanas e os saltos altos, a vida dupla de Sónia Sousa Ell”

- “Teixeira Duarte muda de líder ao fim de 12 anos”

- “Orçamento: PAN pressiona o Governo com dedução para despesas culturais”

- “Receitas: Roleta da pandemia agrava perdas dos casinos em 2021”

- “Gestão de ativos: Padronização nos critérios ESG longe de ser uma realidade”

- “Salários: Governo propõe uma atualização de 0,9% para a Função Pública”

O Jogo:

- “’No FC Porto é preciso dar o sangue’, Evanilson pronto para a exigência da luta por um lugar no ataque dos dragões”

- “Sub-21: Portugal-Liechtenstein (11-0): Atropelamento histórico”

- “Benfica: Debate fez faísca”

- “Ciclismo: Rui Oliveira vence o ouro no Europeu”

- “Sporting: Varandas prescinde de aumento”

- “Seleção: João Mário dá as boas-vindas a Matheus Nunes”

- “Futebol: António Costa admite rever Cartão do Adepto”

- “Liga das Nações: Reação à campeão do mundo”

A Bola:

- “Rola Portugal: Sub-21 alcançam vitória histórica [ciclismo]”

- “Rui Oliveira sagra-se campeão da Europa nos Europeus de ciclismo de pista”

- “Sporting: Varandas prescinde de aumento”

- “FC Porto: Fábio Cardoso lançado na Taça”

Record:

- “Benfica: Picados: Rui Costa e Francisco Benitez em debate que chegou a azedar”

- “Sub-21: Ramos faz póquer em goleada recorde”

- “Sporting: Alarme central: Neto lesiona-se e é mais um problema para Amorim”

- “Tribunal aceita recurso da FPF: Caso Palhinha ainda mexe”

- “FC Porto: Otávio de volta”

- “Entrevista André Franco conta como tudo começou: ‘Vi um anúncio no Record e fui às captações’”

- “Liga das Nações: Bélgica-França (2-3): Reviravolta gaulesa”

- “Seleção: João Mário: ‘Foi difícil estar de fora’”