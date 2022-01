Público:

- “O Portugal que vai a votos”

- “Guia do IRS: Saldo não usado no IVAucher vai contar para deduções no IRS”

- “Acidentes: ACT sem dados fidedignos sobre mortes no local de trabalho”

- “Sexo e pandemia: Há mais receio, mas também mais desejo”

- “Europa: Mattarella é de novo Presidente e salva Itália de impasse político”

- “Futebol: Sporting vence na 4.ª Taça da Liga com reviravolta frente ao Benfica”

Jornal de Notícias:

- “Quebra no consumo e preços arrasam 70% da produção de leite”

- “‘Rei Leão’: Formação de Ruben Amorim vira resultado e conquista segundo troféu da época”

- “Legislativas 2022: País a votos com 1,2 milhões de isolados”

- “Justiça: Tribunal considera legal arrendar quartos para a prostituição”

- “Maria João Valente, demógrafa e professora da Nova: ‘Natalidade não se dá bem com crises’”

- “Ovar: Churrasqueira no quarto mata mãe e filha”

- “Grande Porto: A vida insegura e precária dos guarda-noturnos”

- “Cidades lentas dão qualidade a moradores”

Diário de Notícias:

- “Falta de chuva pode ‘hipotecar’ campanhas agrícolas deste e do próximo ano”

- “José Cid: ‘Não pertenço a guetos nem a partidos’”

- “Sporting vence Taça da Liga: Sarabia resolve e Amorim ganha terceira taça consecutiva”

- “Ano do Tigre: Reportagem com chineses em Portugal: ‘Não abandonaremos o país, esperamos por tempos melhores’”

- “Trabalho: Patrões oferecem 15 euros a quem está em teletrabalho”

- “Indústria: Empresas em suspenso com a pandemia e a adiar as grandes feiras internacionais”

- “Augusto Pestana: ‘Na Amazónia tem de haver o equilíbrio entre o económico, o social e o ambiental’”

Correio da Manhã:

- “Leão conquista taça da Liga e agrava crise do rival”

- “Justiça investiga venda de João Félix. Fuga ao Fisco de milhões”

- “Marcelo apela a voto e pede reformas para recuperar o país”

- “Pandemia aumenta depressão nos jovens”

- Mãe e filha mortas dentro do moradia”

- “Saúde animal. Peste suína africana ameaça Portugal”

- “Forças Armadas. Almirante anuncia revolução na Marinha”

A Bola

- “Dominadores. Leões melhores que as águias. Vencem quatro dos cinco troféus possíveis com Amorim”

- “FC Porto. O primeiro sem Díaz”

- “Luis Filipe Vieira foi a Leiria e precisou de escolta policial”

- “Ruben Amorim: Fomos sempre superiores. Estamos nas frentes todas”

- “Nelson Veríssimo: O treinador tem sempre o lugar em risco”

Record:

- “León Campeón! Porro e Sarabia decisivos na revalidação do Título dr inverno”

- “Rúben Amorim. Soma da 3ª taça da Liga como treinador. ‘A nossa identidade é única’”

- “Nelson Veríssimo. ‘Num clube como o Benfica não há espaço para a derrota”

- “Varandas: Só espero que o Sporting continue este mau fulgor….”

- “Alta tensão no Dragão. Luís Dias causa crispação entre Conceição e a SAD”

O Jogo:

- “Supremo. Leão de Amorim operou uma reviravolta para chegar à quarta taça da Liga”

- “Golos de Everton, Gonçalo Inácio e Sarabia”

- “Rúben: Tenho prazo de validade das vitórias”

- “Palhinha: Só não fico se não quiser”

- “FC Porto. Galeno depende de Sérgio”

- “Semedo vai custar 350 mil euros”