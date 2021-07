- “John Textor: ‘Vamos conduzir o Benfica a uma potência global’”

- “Rui Ochoa: ‘Viajei no Cessna de Sá Carneiro horas antes da tragédia de Camarate’”

- “Lisboa já atingiu pico e férias antecipam desconfinamento”

- “João Fernandes: ‘O Conselho de Ministros deveria ser às terças-feiras, para haver tempo para implementar as medidas’”

- “Verão: Marcelo hesita entre Algarve e Douro”

- “Vaticano elogia recuperação de capela em Mafra”

- “Torreira/Murtosa: Da agitação do Atlântico à tranquilidade da ria”

- “Governo quer alargar negociação de penas a todo o tipo de crimes”

- “Férias: Vil avelha de Ródão, do peixe do rio, do azeite, do vinho e do mel – Portugueses de partida para o Algarve e para as Maldivas”

- “Trabalho: despedimentos coletivos a subir nas grandes empresas”

- “Comboios: A degradação reina nas duas pontas da linha do Algarve”

- “Cheias na Europa: ‘Nada aqui é seguro’”

- “Escola Segura: Apreendidas 32 mil doses de droga em menos de um mês”

- “Festival: ‘Allez-y… Vem aí a Palma de Cannes em pandemia”

- “Reportagem: Jovens em contrarrelógio viciados no trabalho”

- “Piratas desviaram milhares de euros e cartões de crédito para criptomoedas”

- “Comboios: Lisboa tem mais viagens do que Porto, Coimbra e Braga juntas”

- “Cristina Ferreira: Apresentadora vive em casa sem licença”

- “Sondagem: Maioria considera boa a relação de Costa e Marcelo”

- “Acórdão: Mãe autoriza mutilação genital e escapa à cadeia”

- “Mau tempo: Enxurrada faz 120 mortes na Bélgica e Alemanha”

- “Pandemia está a agravar custo das PPP rodoviárias”

- “Benfica: Vieira suspeito de ter dinheiro na Suíça em nome da filha”

- “FC Porto: Conceição leva plantel à praia em dia de calor”

- “Norte: Atraso nos rastreios agravou cancros da mama”

- “Sondagem: Divergências não afetaram relação Costa-Marcelo”

- “Nelson de Sousa: ‘Não admitimos perder nem um cêntimo do PT2020 e já executámos metade do planeado para 2021’”

- “Política: Empresas-mãe com sede no estrangeiro vão responder por dívidas laborais”

- “Lisboa: Medina conversa com Livre para coligação. Inês Lobo é trunfo no Urbanismo”

- “Lorent Saleh: ‘É imoral e injusto que a Europa receba violadores de direitos humanos’”

- “Desporto: A queda do homem que salvou o Benfica e a ‘inoportuna’ entrada de Textor”

- “Rodolfo Carvalho: O ‘gamer’ que se mudou para o Alentejo e se tornou queijeiro em #UmOutroPaís”

- “Dirk Niepoort: As escolhas culturais do produtor de vinhos para os sete dias da semana”

- “Corrida ao espaço: O último milionário a chegar é um ovo podre”

- “'Brunch' com… André Henriques, o 'dj', produtor e agora autor de música que perdeu o medo”

- Ações de Vieira pagam caução. Clube chumba negócio e investidor americano desiste

- Benfica 2-1 Casa Pia: Estreia de João Mário com vitória”

- Governantes em excesso de velocidade: Costa faz 300 quilómetros em menos de duas horas”

- Covilhã: Médico manda despir mulheres para abusar”

- “Acidente trágico mata duas crianças na A22”

- “Festa do campeonato: Sporting desmente ministro Cabrita”

- “Gasolina volta a subir na próxima semana”

- “Vidas: Rui Costa: Mulher coragem”

- “Vidas de verão: Tony Carreira prepara regresso aos palcos: ‘A Sara não quis que eu fosse embora’”

- “Bons sinais: João Mário promete acrescentar valor ao futebol do Benfica”

- “Sporting: Passa culpas. Leões e Eduardo Cabrita trocam acusações sobre festejos”

- “Porro falha pelo menos cinco jogos”

- “FC Porto: Dragão dá luta a Mourinho por Viña”

- “A bola ao centro: Portugal é o país que aposta mais nos seus treinadores”

- “Internacional: Garay acaba a carreira”

- “Benfica: Meité quase feito. Vai custar cerca de 7 milhões. Negociações adiantadas pelo médio do Torino”

- “Sporting: Porro para um mês. Apanha grande susto mas escapa a lesão ligamentar e cirúrgica”

- “As origens de Tabata no miolo. Record falou com o treinador que o formou no Atlético Mineiro”

- “MAI responsabiliza Sporting por recusar festa no estádio”

- “FC Porto: Agende admite contactos. Tubarões ‘mordem’ Luis Díaz”

- “Florentino retrata-se: Líder do Real Madrid enviou carta a Pinto da Costa sobre os áudios da polémica”

- “Díaz com interessados, mas sem propostas”

- “Benfica: Rui Costa fecha a porta a John Textor”

- “Benfica – Casa Pia: João Mário estreou-se e já mexeu com a dinâmica ofensiva”

- “Sporting: Porro falha Supertaça. Luxação no joelho direito também pode custar arranque da I Liga”

- “Farense Braga: Algarvios deram muito o que fazer ao guardião dos minhotos”

- “V. Guimarães: Empréstimo ao Rio Ave inclui obrigação de compra em caso de subida”

- “Aziz pode valer um milhão”