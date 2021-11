Correio da Manhã:

- “Covid trava festas de Natal e Ano Novo: Governo prepara novas medidas”

- “Restaurantes podem voltar a ter limites de lotação”

- “Celebrações públicas com restrições”

- “Alerta com surto em Congresso de Médicos”

- “Tiros em escola provocados por guerra de gangs”

- “Em Loures: Menores de cara tapada em confrontos com músicas violentas e cenas de pancadaria”

- “Aumento em janeiro: Salário mínimo sobe para 705 euros”

- “Caso Selminho em tribunal: Moreira seguiu conselhos de Azeredo”

- “Sondagem: Portugueses preferem Rui Rio a Rangel”

- “Inês Sousa Real: Frutos vermelhos ‘queimam’ líder do PAN”

- “Saúde: DGS corta nas vacinas para o próximo ano”

- “Contratos públicos: Suspeitas de corrupção no Instituto do Vinho do Porto e nos Bordados”

- “Barcelos: Burla informática para lavar dólares falsos”

- “Garante ministro: ‘Nenhum polícia ganhará menos de mil euros’”

- “Tony Carreira: Emoção e dor no último adeus a amiga”

- “Seleção: Armada inglesa afunda Fernando Santos”

- “Benfica quer vender Grimaldo”

- “Sporting: Vinagre em dúvida para a Taça”

- “FC Porto: Luis Díaz na mira do Liverpool”

Público:

- "Lituânia: Os segredos da fronteira onde os refugiados são uma arma política"

- "Estudos da EMA apontam para prazos mais curtos na terceira dose da vacina"

- "Selminho: Advogado da procuração de Rui Moreira vai ser ouvido hoje"

- "Transição Justa: Norte, Centro e Alentejo Litoral com 224 milhões contra o carbono"

- "Mundial do Qatar: Polónia entre os possíveis adversários da seleção"

- "Justiça: MP investiga teia de negócios à volta da Essência do Vinho"

Diário de Notícias:

- "Negacionistas: Centenas de militares das forças armadas recusaram vacina contra a covid"

- "Do Afeganistão a Lisboa: Amina e Abdul entre 70 refugiados a aprender português"

- "Coronavírus: Situação nos hospitais controlada. Internados são menos graves"

- "Comissão permanente: Dissolução do parlamento não impede estado de emergência"

- "Santarém: 'Chefs' 5 estrelas no maior festival nacional de gastronomia"

- "Cimeira: Joe Biden e Xi Jinping põem travão na Guerra Fria"

- "Salário mínimo: Compensar patrões por subida nas contribuições será 70% mais caro"

Jornal de Notícias:

- "Suspeitas de corrupção em contratos de sete milhões de euros nos institutos dos vinhos"

- "Peritos querem regresso da máscara e teletrabalho"

- "Famílias em dificuldades pedem para não pagar luz"

- "Caso Selminho: Rui Moreira admite em julgamento ter sido 'incauto'"

- "Loures: Membro de banda ferido a tiro à porta da escola"

- "Salário mínimo: Compensação a empregadores pode chegar a 100 milhões"

- "Porto: Concurso da nova ponte travado em tribunal"

- "Saúde Beatriz estreia ala pediátrica do Hospital S. João"

- "Parlamento: Políticos condenados impedidos de ir a votos"

- "Seleção: Rendimento de Ronaldo baixou neste apuramento"

- "'Marlowe': Daniela Melchior ao lado de Liam Nesson"

Inevitável:

- "A pandemia acabou ou não?"

- "Portugueses vendem objetos comprados no confinamento"

- "Entrevista a Rui Gomes Silva, do PSD: 'A história encarregar-se-á de julgar Santana Lopes"

- "Caso Selminho. Rui Moreira admite que foi 'incauto'"

- "PSD questiona governo sobre consulta 'relâmpago' de projeto-lei sobre sistema elétrico nacional"

- "China-EUA. Dois gigantes intimamente ligados tentam entender-se"

- "Direção do PSD chumba coligação pré-eleitoral com CDS/PP"

Negócios:

- "Insolvências pessoais baixam para três anos"

- "Nuclear: Debate aquece e só agora começou"

- "'Resort' no litoral alentejano já rendeu 285 milhões a americanos"

- "Jerónimo Martins cai, mas saída da Asteck não assusta analistas"

- "NAV garante mais 20 anos no centro que vigia o Atlântico"

- "Turismo: PS faz proposta para travar mais alojamento local em Lisboa"

- "Banca: Novo Banco foi alvo de reparos em 80% das operações"

- "Barómetro: Rui Rio é o preferido para ir a eleições pelo PSD"

Tal & Qual:

- “O ‘Bem bom’ de Salgado: …um, dois, três, peito p’ra fora, barriguinha p’ra dentro”

- “Prostituição na agenda de Marcelo”

A Bola:

- “Goleada ao preconceito: Uma viagem aos bastidores da equipa feminina de futebol do Benfica”

- “Sub-21. Portugal-Chipre (6-0): ‘Hat-trick’ de Gonçalo Ramos em nova goleada”

- “Benfica: SAD nega que esteja a preparar saída de Jorge Jesus”

- “Sporting: Rúben Amorim vai ter mais um central”

- “FC Porto: Luis Díaz entra no radar do Liverpool”

- “Portugal já conhece todos os possíveis adversários no ‘play-off’”

Record:

- “Benfica. A hora de Seferovic: Suíço será titular depois de quase três meses sem jogar”

- “Sporting: Amorim desafia Jovane”

- “FC Porto: Liverpool quer Luis Díaz”

- “Liga: Saiba quem são os mais desgastados: Análise Record a sobrecarga nos calendários”

- “Entrevista. Nani faz hoje 35 anos: ‘Só tenho momentos bons’”

- “Europeu de hóquei em patins: França-Portugal (5-3): Seleção a patinar”

- “Mundial: Ucrânia e Turquia fecham ‘play-off’”

- “Sub-21. Portugal-Chipre (6-0): Mais 3 de Ramos”

O Jogo:

- “’Nunca deixaria este clube na mão’, Sérgio Oliveira. A saída que esteve iminente, o melhor momento da carreira e o reconhecimento do FC Porto”

- “[Sub-21] Portugal-Chipre (6-0): Recital de Vieira e Ramos”

- “Benfica: Jesus pôs defesa a faturar”

- “Hóquei: Seleção abatida pelo clã Benedetto”

- “Sporting: Neto vai a jogo contra as origens”

- “Entrevista: ‘A nossa ginástica precisava disto’, Filipa Martins faz o balanço aos êxitos e admite que possam ajudar a modalidade”