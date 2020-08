Público:

- "Confinamento Partos prematuros diminuíram com grávidas menos expostas a stress e poluição"

- "Milhões de apólices por pagar deixam seguradoras sob pressão"

- "Entrevista George Soros, um dos mais ricos do planeta, acaba de fazer 90 anos e ainda quer mudar o mundo"

- "200 anos da Revolução Liberal Da partida da Corte para o Brasil às vésperas da revolta"

- "Ministra acusada de minimizar surtos em lares"

- "Lyon afasta City e protagoniza nova surpresa na Champions"

- "Candidatos ao superior são mais 51% do que no ano passado"

- "EUA sofrem derrota humilhante nas Nações Unidas"

Jornal de Notícias:

- "Câmaras obrigadas a intervir para travar aumento da fome"

- "Ana Mendes Godinho sob fogo cruzado da Oposição"

- "Coimbra Recluso teve medo de testemunhar contra outro preso e foi condenado"

- "Praia de Alvor Marcelo socorre duas jovens em dificuldades no mar"

- "Cinema Salas vazias e falta de estreias causam perdas de 64 milhões"

- "Urbano Portugueses trocam férias no Algarve por Minho e Trás-os-Montes"

- "Notícias Magazine Bar fechado"

Correio da Manhã:

- "Viúva Rosa: Risco de libertação por atraso na justiça. Tribunal da relação tem até dia 20de setembro para decidir sobre o processo. Juízes desembargadores ainda não marcaram data para se pronunciarem sobre caso"

- "Fundo da Segurança Social assegura pensões durante ano e meio"

- "Alunos ajudam a limpar salas no regresso às escolas"

- "Atropelamento mata peregrino da Senhora da Saúde na berma"

- "Caçadores contra caça à lebre em setembro"

- "Homicida em fuga deixa aldeia em pânico"

- "Marcelo: O presidente nadador-salvador salva duas jovens na praia de Alvor"

- "Cavani ganha mais do que Jesus. Avançado com prémio milionário

- "Sondagem CM: Luís Filipe Vieira favorito na corrida à presidência"

- "Taremi quer FC Porto"

- "Sporting garante Antunes e Porro com leões tatuados"

A Bola

- "Sporting apresenta os dois primeiros reforços para 2020/2021: Abram Alas. Antunes sonhava jogar num grande. Lateral-esquerdo de 33 anos estava livre para assinar por duas épocas. Porro é um projeto apaixonante. Lateral-direito de 20 anos cedido por duas temporadas pelo Man. City. Leões na frente por Nuno Santos"

- "Benfica. Os novos marcaram. Golos de Cebolinha, Waldschidt e Pedrinho no primeiro jogo-treino da época"

- "Jorge Jesus tem capacidade para qualquer equipa. Jorge Valdano falou ainda de Cavani e João Félix em conversa com A Bola"

- "FC Porto. Marchesin blindado por 50 milhões. É o valor da clausula de rescisão e SAD rejeitou oferta de Espanha"

- "Liga de campeões. Quartos de final tomba-gigantes francês. Depois da Juventus, a equipa de Anthony Lopes causa nova surpresa"

- "Liga Europa. Bruno Fernandes lidera sonho da final"

- "Jogadores deviam ler mais e jogar menos ‘playstation’. Fran Sol, o jogador escritor"

- "Dragões têm iraniano garantido e tentam desviar extremo. 10 milhões por Taremi e Nuno Santos"

Record:

- "Marchesín: ‘Somos fortes, somos campeões’. Guardião puxa pelos galões na defesa do título. ‘FC Porto é o maior clube de Portugal’. ‘Benfica? Temos mais adversários no campeonato’. ‘Sérgio Conceição montou uma equipa de guerreiros’. ‘Sofro com o que se disse após o aniversário em casa de Uribe’. ‘Gostava de ficar com a camisola 1 do Cassillas’"

- "Reforços já marcam. Cebolinha, Pedrinho e Waldschmidt brilham em jogo-treino"

- "Chiquinho fez o outro golo do triunfo (4-0) sobre equipa B"

- "Gilberto e Pedrinho foram novidade entre os titulares"

- "Weigl e Pizzi fizeram dupla no meio-campo"

- "Rafa utilizado no apoio ao ponta-de-lança"

- "Cavani esta semana às ordens de Jesus. Cervi de saída. Atalanta e Besictas querem extremo"

- "Sporting. Laterais foram oficializados. Antunes e Porro apresentados. Português assina por dois anos. ‘Estou de volta e pela porta grande’. Espanhol emprestado pelo Man City. ‘É o maior passo na minha carreira’. Pedro Gonçalves previsto no arranque"

- “Liga dos campeões. Man City - 1/ Lyon – 3. Lyon foi rei em Alvalade. Equipa de Anthony Lopes causa enorme surpresa”

O Jogo:

- "‘Mostrei que estou preparado’. Diogo Costa faz balanço positivo sobre a época do FC Porto e projeta o futuro. ‘Vi muitos vídeos de jogos do Vítor Baia, era um grande guarda-redes’. ‘É demasiado óbvio que as três vitórias sobre o Benfica tiram quaisquer dúvidas’. ‘Casillas disse-me para ser humilde e trabalhar muito’. ‘O jogo no Bessa foi o que mais me marcou’"

- "Sporting. Porro: ‘Vai ser um grande ano’. Antunes: ‘Vou mostrar que valeu a pena apostarem em mim’. Laterais abrem galeria do Leão. Feddal é para fechar hoje. Adan e Pote são os próximos na agenda"

- "Benfica. Goleada com sabor a reforço. Pedrinho, Waldschmidt e Cebolinho marcam 4-0 em jogo-treino com misto de ‘bês’ e sub-23. Gilberto titular na direita e Pizzi jogou no miolo. Gabriel adaptado a lateral-esquerdo"

- "Vertonghen recusou Nápoles, Roma e Inter"

- "Champions. Lyon ganha (1-3) e junta-se a Bayern, PSG e Leipzig na cimeira franco-alemã. Anthony Lopes travou o City"

- "Liga Europa. Sevilha-Man- United Bruno Fernandes joga pela final