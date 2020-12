- "Anacom reserva 110 milhões de euros para litígios judiciais com operadoras"

- "Crime no SEF: Ordem dos Médicos só foi notificada da morte de Ihor no dia em que Cabrita foi à Assembleia"

- "Apenas 61% dos portugueses estão dispostos a receber a vacina contra a covid-19 de imediato"

- "Entrevista Angola: 'O chefe do Governo incentiva a corrupção' [presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior]"

- "Um ano para esquecer: 'O meu filho nasceu a 1 de abril e só pude beijá-lo em maio'"

- "Dados de 2019: Número de crianças adotadas continua a cair"

- "Ano Beethoven: O génio da música nasceu há 250 anos"

- "Pandemia tira 173 mil jovens atletas aos clubes"

- "Covid-19: Portugal admite antecipar vacinação"

- "Natal: DGS aconselha ceia sem avós ou celebrada na véspera"

- "Cabrita promete reformar SEF a partir de janeiro. Coordenador da Inspeção demite-se"

- "Jiadistas condenados a penas de prisão"

- "Gaia: Atingido a tiro num ombro em ajuste de contas"

- "Leixões: Obra do novo quebra-mar adjudicada pela APDL"

- "Europa: Norte reclama autonomia na gestão dos fundos comunitários"

- "Muita música, dança e teatro até ao final do ano"

- "Taça da Liga: Segunda parte de primeira deixa Sporting na final Four"

- "FC Porto: Conceição quer dar troféu inédito aos dragões"

- "Salve o Natal"

- "As guerras históricas das ‘Jotas’"

- "Caso SEF. Eduardo Cabrita ignora pedidos de demissão"

- "Presidenciais. Marcelo e Chega são os alvos a abater"

- "Bacelar Gouveia suspeito de trocar diplomas por diamantes"

- "Direito de resposta. NINTEC diz que nunca quis 'queimar pontes'"

- "Pensões após desemprego vão ter cortes atenuados"

- "Com mais casos, Portugal tem medidas mais brandas"

- "Justiça anula coimas de cinco milhões à KPMG e auditores"

- "Preço da luz afinal vai baixar 0,6%"

- "BCE limita dividendos da banca a 15% dos lucros"

- "'TAP não vai ser low-cost em termos laborais' [ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos]"

- "Tecnologia: Empresas nacionais estão quatro anos atrasadas"

- "World Economic Fórum: Economias mais digitais responderam melhor à crise"

Sábado:

- "63 sugestões para um Natal diferente (com as receitas de sete jovens chefs"

- "Mulher conta como o namorado agressor também a contaminou com sida"

- "Ordenados milionários e outras regalias dos pilotos da TAP falida"

- "'Marcelo é aquilo que não quero ser. Esprememos e sai zero', entrevista dura ao candidato André Ventura"

- "Fomos a lojas e ao mercado com famosos de máscara"

- Dez crianças abusadas em colégios de elite: Vítimas em instituições do concelho de Cascais”

- “Morte no aeroporto de Lisboa: Inspetores do SEF matam com bastão”

- “Suspeito de terrorismo caçado a levantar cheque da segurança social”

- “Violou mulher em Lisboa: Portugal acolhe sírio referenciado com ligações a grupos radicais”

- “Tudo sobre a pandemia: Vacina pode chegar ainda este mês: Agência europeia antecipa aprovação”

- “Funcionários sem proteção recusam trabalhar”

- “DGS quer menos gente na cozinha no Natal”

- “Mercado regulado: Conta da luz baixa 0,6% em 2021”

- “Acordo reduz pensão: Banqueiro [Jardim Gonçalves] com reforma de 48 mil € mês”

- “Sporting-Mafra (2-0): Leão sofre na Taça da Liga”

- “Benfica: Arsenal não tira o sono a Jesus”

- “FC Porto alerta para ‘nova chapada’”

- “Évora: Multidão no último adeus a polícia herói”

- “Constitucionalista: Bacelar Gouveia investigado por ‘vender’ canudos por diamantes”

- “Região Norte: Gang faz 27 roubos violentos em 3 semanas”

- “Brasil: Morre cantor dos Roupa Nova”

- “Benfica: Jesus confia no ataque: ‘Adversários até podem jogar com seis defesas’”

- “Novo presidente do Santos critica encarnados, mas volta atrás: ‘Temos de sentar-nos à mesa’”

- “FC Porto: ‘Foi uma chapada jeitosa’, Sérgio Conceição não esquece duelo do campeonato”

- “Inglaterra: Podence e Neto em reviravolta à portuguesa”

- “Rio Ave: Aos 25 anos: Geraldes inicia curso de treinador”

- “Sporting-Mafra (2-0): A golpes de talento: Dois momentos de Plata e Bragança simplificaram noite de segundas linhas”

- “Benfica: Discórdia por Lucas sobe de tom”

- “Andebol: ‘Adoro o Porto e a minha equipa’, Magnus Anderson renovou pelos dragões até 2024”

- “Boavista: Um plantel à medida do professor”

- “Inglaterra: Podence e Neto arrumam Chelsea”

A Bola:

- “Sporting-Mafra (2-0): Em grande: Mesmo com resolução no onze, leão avança para ‘Final Four’”

- “Benfica-V. Guimarães: Última chance para os ‘dispensáveis’”

- “’Guerra’ com o Santos por Lucas Veríssimo”

- “FC Porto-Paços de Ferreira: Taça da Liga: Ataque ao troféu que falta”

- “Internacional: Bosman mudou o futebol há 25 anos. E a vida dele nunca mais foi a mesma”