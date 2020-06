- "PS ganha força com pandemia e fica no limiar da maioria absoluta"

- "'Não podemos, mais uma vez, tentar resolver tudo só com dívida' Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisboa"

- "Madeira: PSD recupera terreno e obtém 42,2% das intenções de voto"

- "Luanda Leaks: Judiciária faz buscas em casa de ex-gestor de confiança de Isabel dos Santos em Portugal"

- "Consolidação: Pandemia vai acelerar fusões entre auditoras e consultoras em Portugal"

- "Orçamento: Suplementar Constitucionalistas recusam 'lei-travão' para limitar propostas da oposição"

- "Emprego: Governo prolonga regime de 'lay-off' simplificado até ao final de julho"

- "Energia: Galp Gás à venda com valor indicativo de 1.375 milhões de euros"

- "Nascidas a 19 de março, o dia da emergência"

- "Apoio no lay-off depende afinal do salário-base"

- "Covid-19 trava megaprojeto solar flutuante no Alqueva"

- "Sondagem: PS vale tanto quanto PSD, BE e PCP juntos"

- "Banca nacional agarra 13 mil milhões do BCE"

- "Riqueza mundial quase triplicou em 20 anos"

- "Weekend: Entrevista a Helena Vieira: 'Este tempo fez-nos viver a nossa casa de outra forma'"

- "O futuro já estava no Interior. O vírus só veio dar um empurrão"

- "Gráficos da Cidade e das Coisas por Gonçalo M. Tavares"

- “Buscas no rasto de 100 milhões para o Dubai: Portugal e Angola cercam Isabel dos Santos”

- “GNR investiga negligência em festa de Lagos”

- “Pandemia: Discotecas querem abrir com um quadrado para dança”

- “Crimes violentos: Homens mortos em Faro e Lisboa”

- “Sporting-Tondela (2-0): Míssil de Jovane abre vitória do leão”

- “Regresso aos golos: Seferovic corre para titularidade no Benfica”

- “FC Porto: UEFA ajuda contas do dragão”

- “Estudante assassinada: Família de Beatriz pede indemnização a homicida”

- “Banca: Ministério das Finanças avança com nova auditoria ao Novo Banco”

- “Temperaturas altas: Calor tórrido marca início do verão na próxima semana”

- "Ordem dos Médicos não participa no processo da eutanásia"

- "Governo condena países que barram entrada de nacionais"

- "Como a Alemanha mudou sobre o défice e a dívida"

- "O único país em 17 que detém migrantes por mais de 48 horas"

- "ípsilon Angela Davis: 'Acabar com o racismo é também acabar com os problemas do mundo'"

- "Elisabete Matos: 'Ao mau tempo boa cara'"

- "Casa da Música: Maestro Borges Coelho sai em desacordo com o processo dos precários"

- "Estados Unidos: John Bolton: Trump 'não tem competência' para ser Presidente"

- "Governo ameaça retaliar contra países que barram a entrada a portugueses"

- "Evasões: São João de trazer por casa"

- "Porto: Obras deixam em risco casa classificada como património"

- "Penafiel: Parque de diversões à beira da falência"

- "Matosinhos: Uma enfermeira trata de 190 presos doentes"

- "Dinheiro usado por Isabel dos Santos para aquisição da EFACEC sob investigação"

- "Queixas: Segurança Social lidera lista negra da Provedoria de Justiça"

- "Crédito Moratórias estendidas até ao final de setembro"

- "Pistolas Glock: Compra de Audi trama polícia em furto e tráfico de armas"

- "Sporting 2-0 Tondela: Leão foge ao Braga"

- "Discriminação: Jogadoras revoltadas com limite salarial"

- "Entrevista a João Cotrim Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal: 'Não tenho dúvidas de que um dia seremos um grande partido'"

- "Pandemia. Saiba tudo o que está a mudar no mercado imobiliário"

- "De volta à hora de ponta nos transportes"

- "Covid-19. Sintra mantém-se o concelho com mais novos casos e Algarve preocupa"

- "Nuno Artur Silva diz que não volta para Produções Fictícias"

- "Apenas 4600 espetadores voltaram aos cinemas desde a reabertura"

- “Sporting-Tondela (2-0): Virou hábito: Mais um grande golo de livre de Jovane abriu caminho para a vitória dos leões”

- “FC Porto: Alerta amarelo no dérbi”

- “Boavista-V. Setúbal (3-1): Panteras insaciáveis”

- “Benfica: Weigl pega na batuta”

- “Famalicão-Braga: ‘O Braga está acima do treinador’, Custódio admite pressão, mas não está preocupado com o seu futuro”

- “V. Guimarães-Moreirense: Ivo aposta em Garcia e Joseph”

- “Rio Ave: ‘O Benfica não me paga as contas’, Nuno Santos reage a insinuações sobre a expulsão frente às águias”

- “Jovane atómico: Velocidade e potência de remate isolam leão no 3.º lugar”

- “Benfica: Lage entrega liderança a Weigl”

- “Rio Ave: ‘Vê os três lances e depois liga-me’, O que Nuno Santos ouviu do treinador do Benfica”

- “Vila-condense ameaçado nas redes sociais”

- “FC Porto: Seca de golos não se via há 14 anos”

- “Futebol feminino: Jogadoras acusam FPF de discriminação”

- “Sporting-Tondela (2-0): Super Jovane: Mais um grande golo (e não só) num leão a crescer”

- “Rio Ave: Nuno Santos reage a insultos e ameaças após expulsão”

- “FC Porto: Corona só sai por €30 milhões”

- “Benfica: Seferovic atira-se ao onze”

- “Nuno Tavares eficaz como poucos”

Veja aqui todas as primeiras páginas desta sexta-feira.