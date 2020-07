Veja as principais capas dos jornais e revistas desta segunda-feira no SAPO24

- “Perda de rendimentos empurra famílias para ‘burlões do crédito’”

- “Oleiros: Fogo não deu tréguas: ‘É um crime destruir uma paisagem tão linda’ – Calor leva Governo a declarar alerta até amanhã [terça-feira]”

- “Centro Interpretativo do Estado Novo está em risco”

- “Como a covid-19 arrasou a já frágil economia da Argentina”

- “Arredados de Lisboa, turistas começam a chegar ao Porto”

- “PSP diz que testemunhas de crime não relatam racismo”

- “’E Tudo o Vento Levou’: Olívia de Havilland: morreu a última estrela da idade de ouro de Hollywood”

- "Igreja aceita denúncias anónimas de abusos sexuais"

- "Entre Carvoeiro e Ferragudo: Família de Orcas visita mar do Algarve"

- "Suspeita de pacto radical entre migrantes ilegais na prisão"

- "Mulher de violador confessa ataques a irmã e filhas"

- "Diogo dias, 21 anos: Herói do fogo sempre quis ser bombeiro"

- "Crime no Porto: Agride e mata homem para ficar com 800€"

- "'Para já só amigos' - Pinto da Costa perto de Fernanda Miranda"

- "Vara e Salgado: Quilómetros de areias são linguagem de milhões"

- "Ano letivo: Corrida às livrarias para encomendar manuais"

- "Covid-19: Ultrapassada barreira das 50 mil infeções"

- "Parlamento: Novas regras contra faltas dos deputados"

- "Negociações em curso: Maxi aconselha Benfica a Cavani"

- "FC Porto: Lesionados em dúvida para a Taça"

- "Fim da Liga: Tondela e V. Setúbal salvam-se"

- "Bruno: Sporting ganha novo jackpot"

- “Lavagem de dinheiro em Portugal duplica em apenas meio ano”

- “Em estado de alerta até amanhã [terça-feira]”

- “Sondagem: Carro vai continuar a ser o meio de transporte preferencial nos próximos cinco anos”

- “Ensino: Escolas distribuem a cada aluno três máscaras por período”

- “Bruno Candé: Assassino nega à polícia motivação racista”

- “Holanda: Mark Rute, o novo ‘vilão’ da Europa”

- “Praias fluviais de Gondomar sobrelotadas”

- “Final da Taça: Dragão Matheus Uribe de fora, Luis Diaz em dúvida”

- “Sporting: Penálti de Bruno Fernandes rende mais 10 milhões”

- “Lisboa: Câmara fecha ruas emblemáticas aos carros”

- “Estacionamento: Tolerância zero em Alvalade”

- “Presidenciais: IL apresenta candidato contra clientelismo e populismo”

- “Morte de Bruno Candé: BE exige que se esclareça se o motivo foi racismo”

- “Publicidade no Instagram: Marcas apostam em rostos anónimos”

- “Covid-19: Reino Unido tira Espanha da lista de países seguros”

- “Serviços públicos ‘online’: Como tratar de tudo quase sem sair de casa”

- “Empresas `s escuras sobre TSU do subsídio de férias”

- “José Theotónio [CEO do Grupo Pestana]: ‘Recuperação do turismo vai demorar três a cinco anos’”

- “Energia: Hidrogénio capta menos de 1% da ajuda europeia a Portugal”

- “O controverso Novo Banco: Da venda difícil aos contratos polémicos”

- “Um plano para a reforma que se ajusta à sua idade”

- “Crédito: BCE avisa os bancos que Euribor pode acabar”

- "A festa da sobrevivência. Sadinos e beirões garantem permanência, algarvios acompanham Aves na descida"

- "Benfica: Refúgio em Óbidos - Plantel parte amanhã para o Oeste onde vai preparar final da Taça"

- "Bernardo Silva critica ausência de debates na BTV"

- "FC Porto: 'KO' para Uribe - colombiano nao defronta Benfica em Coimbra"

- "Sporting: Uma época para esquecer"

- "Inglaterra: Bruno garante Champions, Mourinho a Liga Europa"

- "Lage perto do Aston Villa"

- "Itália: Ronaldo é campeão pela 7.ª vez. Marcou no triunfo que garantiu o 9.º título consecutivo à Juventus"

- "Bruno rende mais três milhões

- "Coates põe dedo na ferida: 'A temporada 2020/21 requer um salto de qualidade de todos nós"

- "Acuña e Palhinha financiam reforços"

- "Benfica: Vinícius rei do Brasil na Europa"

- "Almoçaram ontem: Jesus e Vieira acertam plantel e estrutura"

- "FC Porto: Para a final da Taça do sábado - Luis Diáz recuperável, Uribe riscado"

- "Aflitos vencem todos e algarvios descem à 2.ªliga. Lágrimas em Poertimão - Alívio em Setúbal e Tondela"

- "Ronaldo à campeão - craque marca e oferece 9.º campeonato seguido à Juve"

- "Luis Diáz corre para a Taça"

- "Uribe sofreu entorse e estará em dúvida para a pré-época"

- "Avançado internacional jovem pela Inglaterra tem 19 anos - Danny Loader reforça equipa B"

- "Sadinos e beirões ficam, algarvios prometem voltar"

- "Sporting: Plano acabou rasgado"

- "Desvalorização: Último onze da época valia menos 95,3 milhões do que o primeiro"

- "Chegou aos 20 jogos e o Man. United está na Champions - Bruno Fernandes rende mais 10M€"

- "Benfica: Raio-x aos 18 golos do ponta de lança brasileiro - Vinícius dispara mais rápido do que Messi"

- "Bruno Lage na Premier League gera poupança de 8M€"

- "Braga: Piris da Motta é para fechar esta semana"