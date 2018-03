O português Ricardinho lamentou no sábado a morte do elemento da equipa técnica do Inter Movistar, que morreu durante o jogo com o Naturpellet Segovia, da liga espanhola de futsal.

"A cada hora que passa dói mais. Eu não sei como vou entrar no campo sem te ouvir dizer que os vou maltratar. Tentar tirar-te um sorriso ou chatear-te no carro com as bolas e os coletes. Eu adoro-te, meu amigo", escreveu Ricardinho, na rede social Twitter. A cerca de cinco minutos do final da primeira parte, o técnico de equipamentos Cecilio Rodriguez, de 62 anos, caiu na zona da área técnica da equipa, tendo o árbitro interrompido o jogo de imediato. Os serviços de emergência médica chegaram ao local pouco depois, numa altura em que os massagistas e médicos das equipas tentavam reanimar o homem com um desfibrilador. Perante a gravidade do caso, o encontro foi suspenso e o pavilhão, no qual se encontravam cerca de 2.500 pessoas, entre as quais a mulher da vítima, foi evacuado.