“O dr. Santana Lopes faz parte da história do PSD e faz parte muito mais por bons episódios e bons motivos do que por motivos menos bons, isso é absolutamente inquestionável. Portanto é, como agora se diz, um ativo que o partido perde, se ele sair”, afirmou Rio em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que hoje decorreu no Porto.

Para Rio, que disputou com Santana Lopes as últimas eleições para a liderança do PSD, este é “um militante especial”, que “foi presidente do partido” e “foi candidato muitas vezes”.

“Está cá quase desde o 25 de abril, portanto é uma figura que todos nós acarinhamos dentro do partido. Se agora o futuro ele deseja estar fora do PSD, aí não tenho nenhum comentário a fazer. Neste caso o futuro a ele pertence”, acrescentou.

Recordando que “ao longo dos anos, por diversas vezes, ele esteve para fazer isto” (sair do PSD), Rui Rio esclareceu que, quer num SMS que lhe enviou, quer numa entrevista que deu, Santana Lopes “teve o cuidado de esclarecer” que uma eventual saída do PSD não acontecia por “nada relativamente a ninguém em específico”, nomeadamente o atual líder do partido.

“Disse isso preto no branco”, salientou Rui Rio, acrescentando não ter ainda falado com Santana sobre o assunto, mas garantindo que irá “falar, naturalmente”.