Na parte final da sua intervenção no debate quinzenal, no parlamento, Rio questionou a venda da participação na empresa Produções Fictícias por parte do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, dizendo que o lucro desta venda “está indexado aos negócios que a empresa vai ter com a RTP”, tutelada pelo próprio governante.

“Há aqui uma manifesta incompatibilidade: ele enquanto elemento que tutela a RTP faz os negócios com a empresa de onde vai obter dividendos se os negócios correrem bem”, apontou.

O líder do PSD acrescentou o caso de um terreno vendido pela RTP por 621 mil euros “à data em que o secretário de Estado era administrador da RTP”, frisando que o mesmo terreno está agora à venda por 12,5 milhões, vinte vezes mais.

“O senhor primeiro-ministro está capaz de elucidar a Assembleia da República ou ainda não cuidou de ver esta situação? O meu conselho sincero é que veja com muito cuidado, porque são dois dossiês que se cruzam com um secretário de Estado do seu Governo”, advertiu.