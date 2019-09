Sobre as críticas que lhe foram feitas pelo líder do PS, António Costa - que em entrevista à RTP o acusou de fazer “insinuações lamentáveis” e de ver “conspirações” em todo o lado - Rio respondeu que foi o PS que colocou no jornal que haveria uma conspiração no MP para prejudicar os socialistas e acusou este partido de sobre si dizer “não mentiras, mas as habituais meias verdades”.

“O PS escusa de estar muito preocupado com o caso Tancos, já dissemos todos o que tínhamos a dizer, se eu aqui estou a falar é para comentar o que o PS está a dizer. Se o PS quer tirar Tancos da campanha já teve oportunidade de o tirar, o PS quando quiser deixa de falar em Tancos”, afirmou.

De acordo com o despacho do Ministério Público, divulgado quinta-feira, Tiago Barbosa Ribeiro enviou, no dia em que foi conhecida a recuperação do material, um SMS para Azeredo Lopes a dizer "Parabéns pela recuperação do armamento, grande alívio,..! Não te quis chatear hoje".