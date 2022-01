No Porto, na Escola do Bom Sucesso, à saída da assembleia de voto na qual votou cerca das 12.00, Rui Rio apelou à população que vote e mostrou-se preocupado com os níveis de abstenção.

“Já fizemos tudo aquilo que tínhamos a fazer, cumprimentos as nossas obrigações, eu e os demais candidatos, e provavelmente estamos todos com a mesma disposição, a aguardar os resultados”, disse.

Questionado se estava nervoso ou ansioso, Rio lembrou que este não é o primeiro ato eleitoral que vive. “Já tenho tantos das destes no meu curriculum, seja a nível local, seja a nível nacional, que acabo ter um comportamento absolutamente normal”, respondeu.

O líder do PSD deixou um apelo ao voto, mostrando-se preocupado com a abstenção.

“Apelo a que as pessoas votem (…) Por um lado, havendo a indefinição que há quanto ao resultado, aparentemente, as pessoas iriam votar mais, por outro lado temos a questão da covid, que poderá levar pessoas a ter algum receio, o que vai dar no fim, não sei”, disse.

“Cada um que faça como a sua consciência entender, mas que faça um esforço para votar”, apelou.

Quanto ao dia de reflexão, o presidente do PSD afirmou ser “um apoiante” desse dia.

“Sinceramente, simpatizo com essa situação, não simpatizaria muito com temos estado ontem aos gritos às 11:00 da noite e agora irmos todos votar”, explicou.