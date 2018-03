“É inequívoco que ele fez referência a um aspeto do seu currículo que não era preciso e corrigiu, é esta informação que eu tenho e ele deu essa informação à comunicação social”, afirmou Rui Rio, questionado sobre este assunto pelos jornalistas no final do Congresso do CDS-PP, que hoje terminou em Lamego (Viseu).

À pergunta se, tal como fez com a vice-presidente do PSD Elina Fraga, vai pedir a Feliciano Barreiras Duarte que dê mais explicações, Rui Rio considerou que o secretário-geral do PSD “já se explicou”.

“Há um aspeto do seu currículo que estava a mais, não estava preciso, e ele corrigiu”, reiterou.

Sobre a ausência do secretário-geral do Congresso do CDS-PP – um email enviado à comunicação social ao início da tarde de sexta-feira integrava-o na comitiva social-democrata a Lamego -, o presidente do PSD disse que as duas coisas não estão relacionadas.

“A vinda cá não tem a ver com isso, ele não estava na delegação, houve um momento que disseram que estava, mas nunca esteve”, afirmou.

Um dia depois de o semanário Sol ter noticiado que Feliciano Barreiras Duarte teve de retificar o seu currículo académico para retirar o item que o indicava como professor convidado (visiting scholar) na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos, o novo secretário-geral do PSD veio justificar-se em declarações ao Diário de Notícias.