Estas são duas das principais propostas no diploma de alteração à Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais que o PSD apresentou inicialmente em março, com texto substituído na quinta-feira, e que será debatido e votado em 10 de julho.

Em declarações à agência Lusa, o presidente PSD, Rui Rio, enquadrou este projeto-lei num conjunto de iniciativas que o partido entregou recentemente relativas ao funcionamento da Assembleia da República, em que se incluem a proposta para que independentes passem a integrar o órgão ético parlamentar ou as comissões de inquérito, bem como as mudanças ao regimento, que alteram, por exemplo, os debates quinzenais com o primeiro-ministro.

“Deste pacote faz também parte um ajustamento à lei do financiamento, não são mudanças profundas, mas ajustamentos que o quotidiano nos mostra que é necessário fazer”, disse, salientando o diploma não mexe nos valores das subvenções atribuídos aos partidos.

Segundo Rui Rio, as clarificações introduzidas pelo PSD na lei “são vitais, até para a credibilização das contas dos partidos".