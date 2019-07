Será ainda atribuída uma banca a cada um dos distritos, de forma a estarem representados os vários pontos do país.

No ano passado, a primeira Festa do Pontal sob a liderança de Rui Rio decorreu num novo formato e data, depois de anos em que se realizou a meio de agosto, no calçadão da Quarteira, à noite, e centrada nas intervenções políticas do então presidente do partido Pedro Passos Coelho.

Em 2018, a festa passou para 01 de setembro e incluiu um jogo de futebol entre dirigentes nacionais, locais e autarcas, e intervenções políticas a meio da tarde, em Fonte Filipe, Querença (Loulé).

Foi com o anterior líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que a Festa do Pontal retomou a tradição de contar com a presença do presidente do partido, depois de a sua antecessora Manuela Ferreira Leite não ter estado nas duas edições que se realizaram no seu mandato.

Esta festa começou com a presença do fundador do partido Francisco Sá Carneiro, em 29 de agosto de 1976, num pinhal na zona do Pontal, próxima do aeroporto de Faro e que deu nome ao encontro, e ao longo dos anos já se realizou em diversos locais no Algarve, e contou com líderes como Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Filipe Menezes e Marques Mendes.