“Parto do pressuposto de que teremos eleições nacionais na segunda metade deste ano”, adiantou o político conservador, em declarações durante uma visita a um centro juvenil em Mansfield, no centro de Inglaterra.

“Entretanto, tenho muitas coisas que quero fazer”, disse Sunak, em declarações transmitidas pela estação de televisão Sky News.

E prosseguiu: “Quero continuar a gerir bem a economia e a reduzir os impostos dos cidadãos. Mas também quero continuar a combater a imigração ilegal”.

Por lei, as próximas eleições legislativas podem realizar-se até 28 de janeiro de 2025, mas o primeiro-ministro pode convocá-las a qualquer momento.

Nas últimas semanas aumentaram os rumores na imprensa britânica de que o líder do Partido Conservador estaria a planear antecipar as eleições para 02 de maio, para coincidir com as eleições autárquicas.

No entanto, a maioria dos analistas está convicta de que Sunak vai provavelmente esperar até outubro ou novembro, para tentar que a popularidade dos ‘tories’ (conservadores) melhore nas sondagens.

Atualmente, segundo uma média das sondagens calculada pelo site Politico, o Partido Conservador, no poder há quase 14 anos, está cerca de 18 pontos percentuais atrás do Partido Trabalhista, a principal força da oposição.