Estão a concorrer à presidência do Parlamento Europeu duas mulheres: a atual presidente, Roberta Metsola, oriunda de Malta e politicamente integrada no PPE e Irene Montero, espanhola do Podemos e integrados no Parlamento Europeu no grupo parlamentar The Left.

Os candidatos a presidente do Parlamento Europeu podem ser apresentados por um grupo político ou por um grupo de eurodeputados que represente no mínimo 1/20 (um vigésimo) dos membros eleitos. Antes da votação, os candidatos podem dirigir-se aos deputados reunidos em plenário, pelo período máximo de cinco minutos.

A eleição tem lugar por voto secreto e requer a maioria absoluta dos votos válidos expressos, ou seja, 50 % mais um. Os votos em branco ou nulos não são tidos em conta.<

O prazo para as nomeações para a presidência do Parlamento decorreu até segunda-feira, 15 de Julho, às 19h00.Se nenhum candidato for eleito na primeira volta, o mesmo ou outros candidatos podem ser nomeados para uma segunda ronda nas mesmas condições. Se necessário, poderá realizar-se uma terceira ronda, mais uma vez seguindo as mesmas regras.

Se nenhum dos candidatos for eleito na terceira volta, os dois candidatos com mais votos na terceira volta passam a uma quarta e última votação e aquele que receber mais votos ganha.

Uma vez eleito, o novo presidente assumirá a presidência e poderá proferir um discurso inaugural.

O processo de eleição do presidente do Parlamento Europeu está definido no Regimento do Parlamento, nos artigos 14.º a 16.º. A sessão em que é eleito o novo presidente é conduzida pelo presidente cessante ou por um dos vice-presidentes cessantes (a determinar de acordo com a sua ordem de precedência) ou, na sua ausência, pelo eurodeputado há mais tempo em funções. Oito escrutinadores, escolhidos por sorteio de entre os eurodeputados, supervisionam o processo.

