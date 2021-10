De acordo com o boletim clínico divulgado pelos ‘encarnados’, o jogador brasileiro sofreu uma “entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior” e foi “submetido hoje a tratamento cirúrgico (ligamentoplastia) no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica” do clube.

Face à gravidade da lesão, é expectável que o avançado contratado este ano ao Marítimo apenas volte aos relvados no final da temporada ou, na pior das hipóteses, apenas na próxima.

Ainda de acordo com o boletim, Gedson tem um “traumatismo no tornozelo esquerdo”, enquanto Seferovic, Gil Dias e Valentino Lázaro estão todos a contas com o mesmo problema físico, ou seja, “lesão muscular na face posterior da coxa esquerda”.

De resto, Gil Dias e Lázaro tiveram ambos de ser substituídos no decorrer do jogo com o Trofense, para a Taça de Portugal, no domingo.

O Benfica recebe o Bayern Munique na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.