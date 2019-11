Cerca de 18,2 milhões de romenos – 715.000 residentes fora do país – foram chamados a partir das 07:00 (05:00 em Lisboa) para eleger o próximo Presidente.

O atual Presidente, o conservador Klaus Iohannis, é o grande favorito: as sondagens dão-lhe 45% dos votos, bem acima dos seus rivais, mas abaixo dos 50% que precisa superar para evitar a segunda volta, prevista para 24 de novembro.

Segundo as sondagens, Viorica Dancila, do Partido Social Democrata (PSD), é a segunda nas intenções de voto com com 23%.

O candidato da aliança USR PLUS, Dan Barna, segue em terceiro com cerca de 18% dos votos nas sondagens.