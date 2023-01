Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão poder viver na mesma casa, mesmo sendo a coabitação entre duas pessoas de diferentes géneros, sem relação familiar e não casadas, proibida pelas leis na Arábia Saudita.

O jogador do Al Nassar e a espanhola Georgina estão juntos desde 2016 e têm filhos em comum, mas nunca se casaram.

Dois advogados sauditas explicaram à Agência EFE que, apesar de as leis no país o proibirem, o casal pode viver junto sem estar casado.

"Embora o reino ainda proíba a coabitação fora do casamento, as autoridades começaram a fechar os olhos a isso nos últimos tempos", afirmou um advogado saudita citado pelo jornal espanhol Marca.

"As autoridades sauditas não interferem neste assunto [no caso de estrangeiros], mesmo que as leis proíbam que não casados vivam juntos", destacou outro advogado ouvido pela agência espanhola.

Na polémica entrevista de novembro a Piers Morgan, CR7 falou no tema do casamento.

"Não estou a pensar no casamento agora, mas penso que ela merece e eu mereço. Estou a pensar nisso", disse.

Ronaldo e Georgina são pais de Alana Martina, atualmente com 5 anos, e de Bella Esmeralda, que nasceu em abril do ano passado.

Os gémeos Eva e Mateo, também com 5 anos, e Cristiano Jr., de 12 anos, são fruto de uma barriga de aluguer, cuja identidade se mantém secreta.