Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provada a essencialidade dos factos descritos na acusação.

A pena única resultou do cúmulo jurídico das penas parcelares aplicadas ao arguido por dois crimes de furto qualificado.

O arguido foi ainda absolvido de um terceiro crime de furto qualificado de que estava acusado relativo ao assalto a uma residência em Ílhavo, ocorrido a 1 de abril de 2019.

Apesar de o arguido ter sido apanhado a vender alguns artigos em ouro que faziam parte do lote de objetos furtados, a juíza sublinhou a circunstância de a almofada da porta que foi rebentada não permitir que por lá passasse uma pessoa com a complexidade física do suspeito.