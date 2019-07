Depois do assassínio, que terá implicado as mais altas autoridades do reino saudita, entre as quais o príncipe herdeiro Mohammed ben Salmane, a ONU pediu que a reunião do G20, prevista para novembro de 2020 em Riade, seja realizada noutro local.

“Conseguimos falar sobre o assassínio de Khashoggi e a situação dos jornalistas”, disse Deloire, acrescentando que a RSF “explicou as razões para denunciar a situação de falta de liberdade de imprensa na Arábia Saudita”.

O facto de “termos discussões diretas completa a nossa estratégia”, já que “viemos aqui para criticar, argumentar, e articular a defesa pública e não-pública”, afirmou Deloire

A RSF já estava em contacto com a embaixada da Arábia Saudita em Paris desde 30 de outubro e foi avisada, “no final de março”, da possibilidade de se deslocar ao local, referiu o secretário-geral.