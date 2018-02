As televisões não transmitiram hoje a conferência de imprensa de antecipação do jogo que opõe amanhã o Sporting Clube de Portugal ao Tondela para a I Liga. A notícia sobre uma decisão concertada entre as três televisões é avançada pelo Jornal de Notícias.

Segundo notícia avançada pelo Jornal de Notícias, as direções da RTP, SIC e TVI reuniram e acordaram não transmitir a conferência do treinador do Sporting, Jorge Jesus. Tratou-se da conferência de imprensa de antevisão da Sporting ao Tondela, na segunda-feira, para a 23.º jornada da I Liga, cuja realização não é regulamentar, uma vez que o Regulamento de Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) apresenta diretivas referentes apenas a conferências de imprensa após os jogos e às ‘flash-interviews’.

Esta decisão dos três canais de televisão terá surgido, segundo o JN, na sequência do apelo realizado ontem por Bruno de Carvalho, após ter obtido aprovação às suas proposta na assembleia-geral do Sporting, no sentido dos sócios do clube deixarem de ler jornais desportivos e ver canais de televisão.

Em resposta, as televisões terão decidido limitar a in formação veiculada a excertos da conferência, mas não ao acompanhamento em direto.

“Vocês todos, de uma maneira geral, pediram para que fizesse alterações. Certo, estou nessa disposição, mas para fazer as alterações, expor-me menos, ir menos ao Facebook, os sportinguistas têm de se mobilizar na militância, que vou explicar o que é”, afirmou Bruno de Carvalho no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Depois destas palavras, Bruno de Carvalho, apelou então ao boicote de adeptos e também de comentadores, justificando que no dia em que isso for cumprido o clube será respeitado de uma outra forma. “No dia quem que os sportinguistas cumprirem estes pontos a comunicação social vai-nos respeitar de outra forma e não vai ser preciso ser o presidente do Sporting a atacar B, C ou D, vão ser 3,5 milhões de pessoas que não lhes vão ligar pevide”, justificou.

Hoje, tanto no Campeonato Nacional de Clubes de atletismo, em Pombal, após o triunfo de Sara Moreira na prova dos 3.000 metros, e também no final da Volta ao Algarve em bicicleta, no alto do Malhão, em Loulé, os atletas ‘leoninos’ não falaram aos jornalistas, argumentando que não estavam autorizados.

Em comunicado, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) considerou que as declarações proferidas na Assembleia-Geral do Sporting por Bruno de Carvalho contra os jornalistas, no sábado, “têm um teor claramente antidemocrático e instam a comunicação social portuguesa a adotar uma resposta coletiva”.

O SJ considera “fundamental que as direções dos órgãos de comunicação social” adotem uma resposta “firme e coletiva” perante as afirmações.

O SAPO24 confirmou junto da SIC que a conferência de imprensa integral não foi efetivamente transmitida, aguardando confirmação da RTP e da TVI.