A emissão da TVI dedicada às eleições legislativas contou com os comentários em estúdio de Miguel Sousa Tavares, Constança Cunha e Sá, Pedro Santos Guerreiro e Sérgio Figueiredo (diretor de informação da TVI).

Por seu lado, a SIC divulgou hoje que o “Polígrafo Especial Legislativas” foi “o programa vencedor” nestas eleições.

“Transmitido entre 17 de setembro e 04 de outubro e apresentado por Bernardo Ferrão, o Polígrafo liderou no universo dos canais generalistas com um ‘share’ de 22,7% e uma audiência média de 11,4%”, refere o canal do grupo Impresa, em comunicado.

Isto corresponde “a uma média de um milhão, 80 mil e 200 espetadores”, tendo o programa liderado “em praticamente todos os dias, com exceção dos dois dias de Liga dos Campeões na TVI (17 de setembro e 02 de outubro).

“Analisando a média do ‘Polígrafo’ e a média do ‘Gente que não sabe estar’, da TVI, até dia 04 de outubro, o programa a SIC é o que regista o melhor resultado médio com 22,7% de share contra 20,9% de ‘share’, média do programa da TVI”, refere a SIC, no comunicado.