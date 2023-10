A depressão Aline, como previsto, está a causar muitos estragos em Portugal. O norte do país, de acordo com as autoridades, tem registado o maior número de ocorrências, mas a verdade é que já há relatos de situações preocupantes por outros distritos.

Por exemplo, uma escola básica da cidade de Coimbra foi hoje encerrada por precaução na sequência de uma inundação provocada pelo mau tempo, obrigando a que mais de 200 alunos tivessem de regressar a casa, revelou fonte da Câmara Municipal.

De acordo com a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Cortez Vaz, a Escola Básica (EB) 1 Quinta das Flores foi encerrada depois de se ter registado “uma infiltração que resultou de uma inundação grave”.

“Esteve cá a Proteção Civil e os Bombeiros. A Proteção Civil aconselhou ao encerramento da escola hoje e amanhã [sexta-feira]”, informou.

Por sua vez, o Hospital de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, sofreu inundações em algumas partes do edifício, devido ao mau tempo, que estão hoje a afetar os serviços de medicina e reabilitação, a imagiologia e o hospital de dia.

Fonte do hospital explicou à agência Lusa que foram canceladas todas as consultas de medicina física e reabilitação agendadas para hoje, acrescentando que parte do serviço de imagiologia também foi afetada.

Além disto, os utentes do hospital de dia tiveram de ser encaminhados para o Hospital de Santo Tirso para realizarem os tratamentos.

Segundo o Hospital de Vila Nova de Famalicão, a situação nos serviços afetados pelas inundações ”fica normalizada durante a tarde e hoje”.

Também na Lourinhã, na zona Oeste, há relatos de estradas intransitáveis e estragos que levaram a que a autarquia tenha pedido aos cidadãos para ficarem em casa.

Mais a sul, em Sintra, a sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) encerrou os monumentos que gere na serra de Sintra por precaução, devido às condições atmosféricas previstas para hoje, tendo registado, segundo fonte oficial, algumas quedas de árvores durante a noite.

De acordo com uma nota publicada no ‘site’ da PSML, “o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Parque e Palácio de Monserrate estarão encerrados esta quinta-feira”.

“O Palácio Nacional de Sintra e o Palácio Nacional de Queluz mantêm-se abertos”, lê-se na nota.

*Com Lusa