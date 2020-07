“Aqueles erros têm influência no resultado, mas não têm influência na nossa exibição. Nós não jogámos mal por causa do árbitro. O que eu posso mudar é a nossa prestação. O nosso foco é o jogo e é nisso que nos vamos focar”, frisou.

O médio brasileiro Wendel tem sido um dos futebolistas em evidência no Sporting e recebeu elogios de Rúben Amorim, que admitiu gostar “de ter tudo do Wendel” quando era jogador, mudando-lhe apenas a mentalidade.

“[O Wendel] É um jogador com características diferentes, que dá uma dimensão diferente ao nosso jogo. O Wendel está a trabalhar bem, tem vindo a ganhar influência na equipa do Sporting e está apto para ir a jogo”, referiu.

Rúben Amorim desvalorizou ainda a alegada discussão entre o argentino Marcos Acuña e o cabo-verdiano Jovane Cabral no final do último jogo, dizendo que foi “uma troca de impressões normal”, e assumiu a importância da criação da equipa B, que vai participar no Campeonato de Portugal na próxima temporada, para fazer “ligação com a equipa A”.

O Sporting, terceiro classificado, com 56 pontos, recebe na sexta-feira o Santa Clara, nono, com 38, no estádio José Alvalade, num jogo sem público nas bancadas e que terá início às 19:15, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.