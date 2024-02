“Temos um problema de vizinhança muito sério”, afirmou Rui Moreira durante uma sessão da Assembleia Municipal do Porto que decorreu na segunda-feira à noite.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pela deputada Susana Constante Pereira, do BE, avançou que já foram realizadas “diligências junto do vizinho”, mas que será necessário o município “muscular” a ação.

“Estamos a tentar resolver o problema”, afirmou, notando que em causa está uma porta de segurança que alegadamente terá sido vedada pelo proprietário do terreno nas traseiras do Stop.

Aos deputados, Rui Moreira avançou ainda que o município admite vir a usar alguns espaços do Stop, como os cinemas e o multiusos, por forma a “ajudar a viabilizar” o centro comercial.

“Não deixarei de me empenhar para que aquele centro abra”, acrescentou.

Na reunião do executivo de 29 de janeiro, o autarca independente assegurou, quando questionado pela vereadora Ilda Figueiredo, da CDU, que as intervenções exigidas no relatório da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estavam resolvidas.

O Stop, onde maioritariamente funcionam salas de ensaio e estúdios, viu a maioria das frações serem seladas em 18 de julho, deixando quase 500 artistas e lojistas sem terem para onde ir, mas reabriu a 04 de agosto, com um carro de bombeiros à porta.

O Stop vai continuar a funcionar por tempo indeterminado, na sequência de uma providência cautelar interposta pelos proprietários à decisão da câmara de encerrar o edifício, confirmou Rui Moreira a 22 de setembro.