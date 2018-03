O presidente do PSD, que falava à margem da apresentação da publicação "Pela Nossa Terra - Minho de 2018" da autoria de José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, acrescentou que Marcelo "conseguiu agradar a uma grande maioria dos portugueses, ganhar esse capital, digamos assim, e agora está em condições de usar esse capital de simpatia, com o poder que ele lhe dá, em prol do país.

"O balanço que faço destes dois anos do professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República é, naturalmente, um balanço positivo. E se já era positivo enquanto cidadão, agora como presidente do PSD, nos contactos que entretanto tivemos, ainda reforço mais essa ideia", disse Rui Rio, em Arcos de Valdevez.

"Eu acho que, por aquilo que eu o ouvi dizer hoje, acredito plenamente. Aliás, já passei por isso também", respondeu Rui Rio quando questionado pelos jornalistas sobre uma recandidatura do Presidente da República, que hoje cumpre dois anos de mandato.

"Eu acho que é isso que ele está a fazer isso. Ainda não chegou a meio, são cinco anos de mandato. Logo se verá mas, naturalmente, que está a fazer esse caminho. Se é que ele quer o segundo mandato", referiu.

A obra hoje lançada, em Arcos de Valdevez, pelo eurodeputado do PSD "é um desafio à reflexão sobre o futuro da União Europeia e da Região, expõe informação sobre a atualidade da União Europeia e diversos aspetos da realidade regional, incluindo os municípios e as freguesias dos distritos de Braga e Viana do Castelo".

A apresentação da obra foi feita pelo reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, e contou com a participação, além de Rio, do presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves.