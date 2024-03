A cinco dias das eleições legislativas de domingo, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, tem previstos contactos com a população no Barreiro e em Torres Vedras.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, também vai contactar com a população em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo e Barcelos, onde terminará o dia de campanha com o habitual comício ao início da noite. Será em Viana do Castelo que a comitiva da AD contará com a presença do anterior líder social-democrata, Rui Rio, que entra nesta campanha pela primeira vez.

André Ventura, do Chega, participa numa arruada e num comício em Beja e segue para o Algarve para mais um comício à noite, que deverá contar com a presença do líder do partido espanhol de extrema-direita Vox, Santiago Abascal.

O presidente da IL, Rui Rocha, estará no distrito do Porto, onde visita um infantário e a feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego na Exponor, terminando o dia com um comício e ainda com uma arruda noturna em Braga.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, dedica-se hoje a Setúbal e a Évora, começando cedo com contactos com os trabalhadores da Lisnave, fazendo de seguida uma viagem de comboio, para depois participar num desfile da CDU na Moita e num comício em Évora.

Ainda à esquerda, Mariana Mortágua, coordenadora do BE, vai estar a Norte, reservando a manhã para visitar a feira de Famalicão e a tarde para uma arruada no Porto, num dia que vai terminar com um comício em Braga com o cabeça de lista, Bruno Maia, e Francisco Louçã.

Os mesmos dois distritos foram também escolhidos pela porta-voz do PAN para o 11º dia de campanha, com Inês Sousa Real a visitar o Centro Novais e Sousa e o hospital de Braga e, no Porto, o centro de apoio psicológico e intervenção em crise do INEM, o centro de acolhimento para pessoas em situação em vulnerabilidade social e uma associação de apoio à causa animal.

Já o porta-voz do Livre, Rui Tavares, vai dedicar o dia à mobilidade em Lisboa, com uma declaração na estação de Santa Apolónia, pedalando à tarde pela capital.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.