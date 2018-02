Pelas 13:32, Rui Rio entrou sozinho pelo corredor central da sala, no Centro de Congressos de Lisboa, depois de ouvir o seu nome como presidente da Comissão Política Nacional do PSD, momentos antes da vaia dirigida a Elina Fraga.

Antes do início do discurso de encerramento, foi exibido um vídeo biográfico que começou com uma fotografia de Rui Rio na primeira infância e percorreu diversas etapas pessoais e políticas até à vitória nas diretas de 13 de janeiro.

A presidência da Câmara Municipal do Porto mereceu particular destaque, qualificada com uma liderança de "sensibilidade social".

A forma como negociou "o dossiê do aeroporto Francisco Sá Carneiro" foi mencionada, assim como o retomar de obras paradas, mas também o regresso das corridas de automóveis e a realização de eventos de acrobacias de aviões.

Rui Rio, o estudante da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o atleta federado e a faceta de tocar "bateria numa banda" foram etapas também retratadas.

O último dia do 37.º Congresso do PSD arrancou hoje cerca das 13:00.