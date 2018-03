Rui Rio foi eleito presidente do PSD em 13 de janeiro em diretas e empossado no Congresso realizado entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa.

Este encontro com as distritais realiza-se nos termos previstos pelos estatutos do PSD, que determinam que “o presidente da Comissão Política Nacional e o secretário-geral reúnem, ordinariamente, de dois em dois meses, para articulação política de matérias de âmbito geral e distrital, com os Presidentes das Comissões Políticas Distritais”.

Antes deste encontro com as distritais, na reunião da Comissão Política Nacional deverá ser aprovada a versão final do regulamento do Conselho Estratégico Nacional (CEN), a que Rui Rio pretende dar novos poderes.

A 07 de março, Rui Rio anunciou que a Comissão Política do partido tinha aprovado novas funções para o CEN, que passará a estar dividido por secções temáticas (à partida 16) e terá porta-vozes e coordenadores, que falarão em nome do partido, e que poderão ser replicados à escala distrital.

Questionado nessa data se esta nova forma de organização não retira poder às distritais e aos deputados, que têm assumido essa função de porta-vozes, Rui Rio considerou que será um desafio às estruturas e salientou que cada secção temática terá sempre representantes do grupo parlamentar.

As 16 secções temáticas propostas são: relações externas; assuntos europeus; reforma do Estado e descentralização; defesa nacional; finanças públicas; justiça, cidadania e igualdade; segurança interna e proteção civil; agricultura, alimentação e florestas; coesão do território, ambiente e natureza; economia, inovação e internacionalização; saúde; solidariedade e bem-estar; educação, cultura e desporto; ensino superior, ciência e tecnologia e assuntos do mar.

As secções temáticas nacionais poderão ter a sua sede em diferentes cidades e ser replicadas pelas distritais que assim entenderem.