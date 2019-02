O antigo eurodeputado anunciou hoje que apresentou a sua candidatura às primárias do LIVRE, processo que escolherá o candidato do partido às eleições europeias de maio.

Num vídeo na sua conta da rede social Facebook, Rui Tavares anunciou esta quinta-feira que é candidato às primárias do LIVRE, partido que ajudou a fundar em 2014 e que disputa, pela primeira vez este ano, as Eleições Europeias.

Na publicação, o ex-eurodeputado independente, eleito em 2009 nas listas do BE, expõe as suas motivações e a sua visão para a Europa.

"A minha visão para a Europa é a de uma União Europeia inteiramente democrática, feita de países que sejam todos, sem excepção, estados de direito, e cidadãos que sejam todos, sem excepção beneficiários das mesmas proteções consagradas na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia".

"Direito à proteção ambiental", "aos mais exigentes direitos laborais", "cuidados médicos públicos", "proteção social", "liberdade de expressão" e "educação pública" são outras das causas que defendem expostas pelo historiador e político.

No vídeo, Rui Tavares diz ainda"rejeitar completamente a ideia de que os portugueses não queiram saber da Europa ou que Portugal não conte para nada na Europa".

De acordo com o site do LIVRE, a votação, através do método preferencial (ordenação de candidatos), terá lugar no dia 3 de março. Mais, na votação poderá participar, para além de todos os membros e apoiantes do LIVRE, qualquer cidadão recenseado no círculo eleitoral correspondente (círculo nacional único no caso das eleições europeias) que declare concordar com os princípios e valores do partido.

O livre integra o movimento Primavera Europeia que junta personalidades políticas como o antigo ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis.

Além de Portugal, a Primeira Europeia tem representação de forças políticas e movimentos da Polónia, França, Alemanha, Espanha, Grécia e Dinamarca.

As eleições ao Parlamento Europeu realizam-se no dia 26 de maio.