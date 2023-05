A Rússia declarou hoje a Greenpeace indesejável, uma medida que proíbe efetivamente as atividades da organização ambientalista no país, no meio de uma repressão de vozes críticas desde a invasão russa da Ucrânia.

A procuradoria-geral russa declarou, num comunicado, que a organização não-governamental (ONG) com sede nos Países Baixos representa "uma ameaça para os fundamentos da ordem constitucional e para a segurança" da Rússia. Considerou também que, desde o início da guerra na Ucrânia, há 15 meses, a Greenpeace tem trabalhado para difundir "propaganda antirrussa", e para promover "um maior isolamento económico" e o reforço das sanções internacionais. As atividades da Greenpeace na Rússia incluem a sensibilização para as alterações climáticas, o combate aos incêndios florestais e a preservação de espécies animais, segundo a agência francesa AFP.