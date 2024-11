“A Rússia não se importa com a forma como estas eleições terminam”, disse a porta-voz russa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, quando questionada sobre se é verdade que o Governo russo está mais interessado numa vitória do antigo Presidente republicano Donald Trump.

Zakharova explicou que nos Estados Unidos existe um “consenso bipartidário” para confrontar a Rússia, acrescentando que o Kremlin apenas se interessaria sobre os resultados das eleições presidenciais norte-americanas se detetasse diferentes posições políticas dos candidatos à Casa Branca.

“Em qualquer caso, a Rússia defenderá resolutamente os seus interesses, especialmente em questões de segurança nacional”, assegurou Zakharova, indicando que Moscovo espera que o novo inquilino da Casa Branca, “seja quem for”, se concentre nos problemas do seu país e “não procure aventuras a dezenas de milhares de quilómetros dos Estados Unidos”.

A porta-voz da diplomacia russa concluiu dizendo que o seu Governo apenas deseja que estas eleições sirvam para que o povo norte-americano seja capaz de ultrapassar a sua “crise de democracia” e as “divisões sociais”.

Os eleitores norte-americanos votam hoje nas eleições presidenciais, com as sondagens a indicarem uma corrida renhida entre a candidata democrata, Kamala Harris, e o republicano Donald Trump.