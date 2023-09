“Por volta das 23:00 [21:00 em Lisboa], outra tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista usando veículos aéreos não tripulados foi interrompida”, disse o Ministério.

“Os sistemas de defesa aérea destruíram dois drones ucranianos sobre a região de Kursk”, acrescentou a mesma fonte, na plataforma de mensagens Telegram.

Apenas meia hora antes, o Ministério afirmou ter destruído outros dois drones sobre Kursk, no oeste da Rússia, junto à fronteira com a Ucrânia.

Na região fronteiriça de Belgorod, o governador, Viacheslav Gladkov, referiu terem sido abatidos sete drones.

A península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, também foi alvo de ataques ucranianos durante a noite de segunda-feira, com as autoridades regionais a anunciarem a interceção de um míssil.

“Os nossos militares repelem um ataque à Crimeia. De acordo com informações preliminares, a defesa antiaérea abateu um míssil perto do campo de aviação de Belbek. Os esforços ainda estão em andamento”, disse o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, no Telegram.

As autoridades da Crimeia emitiram um alerta de ataque aéreo às 20:57 (18:57 em Lisboa), em toda a península, suspenso uma hora depois.

As forças ucranianas realizaram uma série de ataques a posições russas na Crimeia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas estes ataques intensificaram-se nos últimos meses, à medida que Kiev obteve mais armas ocidentais.

O exército ucraniano afirmou na segunda-feira que matou o comandante da frota russa do mar Negro num ataque contra o quartel-general da frota russa em Sebastopol, na Crimeia, realizado na sexta-feira.

“Trinta e quatro oficiais, incluindo o comandante da Frota Russa do mar Negro, morreram” no ataque, declararam as forças especiais ucranianas no Telegram, sem avançar provas.

“Cento e cinco ficaram feridos. O edifício do quartel-general não tem reparação”, assegurou a mesma fonte.

A agência de notícias France-Presse não conseguiu verificar estas afirmações, porque Moscovo praticamente não comunica as baixas sofridas na guerra da Ucrânia.

A Rússia informou na sexta-feira que apenas um soldado estava desaparecido, na sequência do ataque que danificou gravemente o quartel-general da frota russa do mar Negro.

A Ucrânia prometeu retomar todos os territórios ocupados por Moscovo, incluindo a Crimeia.