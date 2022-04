“O nosso principal objetivo é proteger as populações civis”, assegurou Lavrov, durante uma conferência de imprensa conjunta realizada em Moscovo com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

“Estamos prontos para cooperar com os nossos colegas das Nações Unidas para aliviar o sofrimento das populações civis”, sublinhou.

António Guterres pediu hoje um cessar-fogo na Ucrânia “o mais rapidamente possível”, ao chegar Moscovo.

O secretário-geral da ONU irá agora encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, no contexto da ofensiva russa em curso na Ucrânia.

Embora a situação na Ucrânia seja “complexa e haja diferentes interpretações sobre o que está a acontecer” no país, é possível ter um “diálogo sério sobre a melhor forma de trabalhar para minimizar o sofrimento das pessoas”, defendeu Guterres.

Após a visita a Moscovo, Guterres irá ser recebido, na quinta-feira, em Kiev, pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.