Pelo menos 37 pessoas morreram hoje num incêndio num centro comercial na cidade industrial de Kemerovo, na região russa da Sibéria, divulgou a agência russa TASS.

“Neste momento estamos em condições de confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do centro comercial de Kemerovo”, indicou a autoridade de investigação russa, citada pela agência.

O balanço anterior das autoridades citava cinco mortos, inclusive uma criança, e cerca de 30 feridos.

O incêndio teve início numa sala de cinema e obrigou à retirada de centenas de pessoas do centro comercial, que, além do cinema e das lojas, conta com uma sauna, restaurantes e um área de jogos.