O Ministério do Interior da Rússia incluiu hoje Olga Mikhailova, advogada do opositor Alexei Navalny, na lista de pessoas mais procuradas, por violar um artigo do código penal não especificado.

Mikhailova está acusada de envolvimento numa organização extremista, numa alusão ao Fundo Anticorrupção, organismo fundado por Navalny e ilegalizado pelas autoridades russas em 2021 Três outros advogados de Navalny já foram detidos no passado por acusações semelhantes. Mikhailova, que a partir de agora passa a ser procurada pela justiça russa, reside fora do país, informou a agência noticiosa russa TASS. Navalny, condenado a 19 anos de prisão por atividades alegadamente extremistas, cumpre atualmente a pena num remoto centro de detenção situado na região russa do Ártico. O opositor convocou um protesto contra o Presidente Vladimir Putin nas assembleias de voto e durante as eleições presidenciais do próximo mês de março. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram