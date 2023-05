Mais uma onda de bombardeamentos no oeste da Ucrânia, durante a noite, com as autoridades ucranianas a admitiram que os ataques atingiram uma instalação militar. Após os bombardeamentos noturnos da véspera, que não causaram danos significativos na capital, as sirenes antiaéreas voltaram a soar, seguidas de uma série de explosões.

"O inimigo lançou ataques com mísseis contra o território ucraniano, pela segunda vez em 24 horas", disse o comandante do Exército ucraniano, Valery Zalukhny, garantindo que todos os projéteis deste ataque tinham sido derrubados. "No total, 11 mísseis do tipo Iskander-M e Iskander-K foram lançados do norte" contra Kiev, acrescentou.

De acordo com as autoridades da cidade, um homem ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Entretanto, durante a noite, Kiev sofreu novo ataque com drones, o que deixou uma mulher de 27 anos ferida, segundo o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou esta noite que "a Rússia quer ir até o fim neste caminho do mal".