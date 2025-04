Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que 277 “guerreiros ucranianos regressaram a casa do cativeiro russo”, numa troca de prisioneiros com a Rússia mediada pelos Emirados Árabes Unidos.

“O nosso povo está em casa: uma das melhores notícias que pode haver. Mais 277 guerreiros regressaram do cativeiro russo”, escreveu o Presidente ucraniano numa mensagem na rede social X, acompanhada de um vídeo que mostra imagens dos homens libertados envoltos nas bandeiras dos seus países.

Estas informações acontecem no dia em que o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um cessar-fogo temporário na Páscoa na Ucrânia, justificando com razões humanitárias.

Putin ordenou às suas tropas que observem um cessar-fogo a partir da tarde de hoje até domingo à noite, e instou Kiev a fazer o mesmo.

Este cessar-fogo unilateral prolonga-se até à meia-noite de domingo (22h00 em Lisboa).

“Partimos do princípio de que a parte ucraniana seguirá o nosso exemplo. Ao mesmo tempo, as nossas tropas devem estar prontas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, qualquer uma das suas ações agressivas”, disse Putin numa reunião com o Chefe do Estado-Maior General Valery Gerasimov, num vídeo partilhado pelo serviço de imprensa do Kremlin.