A voz de Ruy de Carvalho narra a história do teatro em Portugal. Ou da representação, pois embora o palco seja “a sua casa”, nenhum meio lhe é estranho. A sua longa carreira permite-lhe ser uma figura estimada por muitas gerações, desde os que ainda o ouviram nos tempos áureos dos folhetins radiofónicos, até aos mais jovens, que identificam facilmente o simpático avô João, da série “O Inspetor Max”.

No episódio do VOXY CLUB que hoje divulgamos, a apresentadora Rosa Gonçalves conduz uma conversa envolvente com o icónico ator português, explorando a forma como a sua voz foi também um elemento crucial para o sucesso.

Mas esta não é apenas uma vista áudio ao passado. Afinal, Ruy de Carvalho, que já interpretou todos os grandes autores e os grandes papéis, aos 96 anos continua dedicado a fazer bem aquilo de que gosta. Em 2023, por exemplo, esteve em cena com duas peças: em “Ruy, a História Devida”, com texto de Paulo Coelho – que se mantém ainda em cena –, e em “A RATOEIRA”, de Agatha Christie.

Ativo e também atento à realidade atual, Ruy de Carvalho compartilha ainda a sua opinião sobre a sociedade portuguesa, e a forma como a política se entrelaça com a cultura.

O episódio ganha uma camada extra de emoção e beleza quando Ruy de Carvalho presenteia os ouvintes com a declamação do poema “Cantiga, Partindo-se”, de João Ruiz de Castello-Branco.

O podcast VOXY CLUB, que integra a rede de podcasts da Madremedia, é um programa sobre a voz como uma incrível experiência dos sentidos. Aqui, Rosa Gonçalves, locutora e produtora de conteúdos, conversa com profissionais de diferentes áreas que têm um traço comum: uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. Locutores, narradores, atores, cantores, professores, oradores - quem são e o que pensam "os donos" das vozes que nos inspiram?

