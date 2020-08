A Ryanair tem como objetivo anular o apoio do Estado à TAP, no valor de 1.200 milhões de euros, montante aprovado pela Comissão Europeia. E, nesse âmbito, apresentou um recurso da decisão junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, de acordo com o Público.

A empresa argumenta que se verifica "uma quebra de princípio de não-descriminicação", pois "todas as companhias contribuem para a conetividade aérea e para o desenvolvimento do turismo", além de existir ainda o "direito de livre prestação de serviço".

O processo deu entrada no dia 22 de julho e, caso o processo seja favorável à Ryanair, a TAP terá de devolver qualquer montante que tenha recebido.

A Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um "auxílio de emergência português" à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1.200 milhões de euros para responder às "necessidades imediatas de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso. Em 17 de junho, o Conselho de Ministros aprovou o dito empréstimo.