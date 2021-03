O presidente executivo da companhia aérea de baixo custo (‘low cost’) afirmou, em conferência de imprensa, que esta é “uma aposta e uma mensagem de esperança e confiança no regresso das viagens para este verão”.

Os planos da Ryanair para o verão incluem operar 121 rotas, incluindo as novas Lisboa-Colónia (Alemanha), com dois voos semanais, e Faro-Belfast (Irlanda do Norte), com voos diários, bem como realizar 595 voos semanais.

Eddie Wilson disse estar “otimista” em relação à época de verão que se aproxima, mas tudo depende do sucesso da campanha de vacinação contra o SARS-COV-2.

“Os governos precisam de distribuir essas vacinas. […] A nível europeu isto correu terrivelmente mal”, apontou o CEO.

Relativamente à proposta da União Europeia para a criação de “certificados verdes” que permitam os cidadãos dos Estados-membros viajar entre os vários países durante o verão, Eddie Wilson mostrou-se favorável, mas pensa que não devem ser um fator discriminatório entre viajantes.

A Ryanair opera atualmente em 240 aeroportos, tem 77 bases em 40 países e espera receber mais de 200 novos aviões Boeing nos próximos anos.

Em Portugal, a companhia aérea opera nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Terceira (Lajes).