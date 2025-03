“A TAP está a trabalhar ativamente para minimizar os transtornos causados”, assegura a companhia aérea numa publicação nas redes sociais.

A empresa recomenda ainda aos passageiros que antes de se dirigirem para o aeroporto consultem o estado do seu voo.

“Se o voo estiver confirmado, faça o check-in online e dirija-se ao aeroporto com antecedência, evitando levar bagagem de porão”, acrescenta a TAP.

O aeroporto internacional de Bruxelas cancelou hoje a partida de todos os voos previstos para segunda-feira, 31 de março, devido à greve geral convocada na Bélgica e garantiu que algumas chegadas também poderão ser canceladas.

O aeroporto espera que grande parte do pessoal de terra e de segurança adira à greve, razão pela qual acertou com as companhias aéreas que nenhum avião levante voo, conforme anunciado no seu site, e pediu aos passageiros que não se deslocassem aos terminais.

A expectativa é que as empresas notifiquem os passageiros sobre os cancelamentos nos próximos dias, como aconteceu agora com a TAP.

O aeroporto de Bruxelas também alertou para possíveis perturbações nas chegadas, recomendando que os viajantes verifiquem com as companhias o estado dos seus voos.