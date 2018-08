Para o S.T.O.P. “o Ministério da Educação ao regulamentar através da Portaria n.º223-A/2018 está a demonstrar inequivocamente que, em junho e julho, agiu ilegalmente e no “vale tudo” para tentar impor a sua vontade a qualquer preço, contrariando décadas de legislação consensual com autoritarismo”.

Em causa está a portaria 223-A/2018 publicada a 03 de agosto, que regulamenta as ofertas educativas no ensino básico e que altera as regras de funcionamento dos conselhos de turma, as reuniões de avaliação dos alunos.

Em comunicado, o recém-criado S.T.O.P. critica o Ministério da Educação (ME) por ter criado uma “simultaneidade de regulamentação” para os conselhos de turma do ensino básico, ao prever que nos próximos quatro anos letivos as novas regras sejam introduzidas de forma gradual, aplicando-se em 2018-2019 apenas aos anos de início de ciclol, ou seja, 1.º ano de escolaridade (1.º ciclo), 5.º ano (2.º ciclo) e 7.º ano (3.º ciclo).

A cada ano letivo seguinte as novas regras, que equiparam as reuniões de avaliação dos alunos a reuniões administrativas, tendo por base o Código do Procedimento Administrativo, estendem-se aos anos de escolaridade subsequentes, sendo que nesta ordem cronológica só em 2021-2022 a extensão a todo o ensino básico fica concluída, com a aplicação das novas regras ao 4.º ano de escolaridade.

“Durante quatro anos letivos, teremos a coexistência de regras diferentes para algo que se prevê idêntico na sua essência pedagógica”, critica o S.T.O.P., o sindicato que iniciou a greve aos conselhos de turma a 04 de junho, com efeitos nos anos de escolaridade com exames e provas finais, e o último a pôr fim ao protesto, no final de julho, já depois de o ME ter contornado os efeitos da greve que ainda se faziam sentir nos restantes anos de escolaridade com a aplicação das regras do Código do Procedimento Administrativo que agora passou para a regulamentação específica da educação.

Até aqui as reuniões de conselho de turma só podiam realizar-se com a presença de todos os professores da turma, bastando a ausência de um para que tivessem que ser adiadas, o que poderia acontecer de forma indefinida, facto que fazia da greve às avaliações uma forma de luta muito eficaz para os professores.