Em declarações à agência Lusa, o presidente da ARKUS, Associação Juvenil, Carlos Beirão, entidade que promoveu a iniciativa, explicou que o evento “serviu de base” para alcançar em 2024 o Record no Guinness World Records.

“Este ano, como não havia provas nenhumas de pessoas a tocar roncas, serviu de base para, no próximo ano, alcançarmos o recorde. Este ano fotografámos, filmámos o número de pessoas para servir de base para o processo”, explicou.

De acordo com Carlos Beirão, o objetivo para o próximo ano passa por reunir “três a quatro mil pessoas” a tocar ronca.

A ronca é feita com barro em cujo bocal se adapta uma membrana atravessada por uma cana, sendo que, para tocar o instrumento basta ter a cana encerada (com água) através da qual se corre a mão com força para produzir um som rouco.

Esta iniciativa, segundo o responsável, já começou a ser desenvolvida em 2022 com crianças do 1º. ciclo de Elvas e este ano “alargaram o desafio” também às crianças do pré-escolar.

“No próximo ano queremos alargar a muito mais gente”, disse.

Carlos Beirão explicou ainda que este é um trabalho que a ARKUS, Associação Juvenil tem desenvolvido junto das escolas do concelho, tendo a iniciativa deste ano começado a ser preparada em setembro.

“Fizemos reuniões com as direções das escolas, com os agrupamentos, também com o município e planificámos tudo isto. Depois, durante um mês e meio, andámos de sala em sala a ajudar a fazer as roncas”, explicou.

O presidente da ARKUS, Associação Juvenil acrescentou ainda que a iniciativa que foi hoje desenvolvida com as crianças serviu para divulgar a ronca “como símbolo de Elvas”, mas também a canção que foi tocada pelos mais novos em parceria com os membros do Grupo Roncas D'Elvas.

“É muito conhecida a canção Natal de Elvas e foi isso que nós cantámos, digamos que é uma espécie de ‘dois em um’, invocar a ronca como instrumento musical e também divulgar a música típica de Elvas”, disse.