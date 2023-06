Desde setembro de 2022 o governo utiliza uma aplicação semelhante ao Whats­App com o nome Tagline. O objetivo é permitir aos governantes comunicar de forma segura o que justifica o investimento de 1,6 milhões de euros previstos na Componente 19 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo objetivo é reforçar a interoperabilidade e a cibersegurança dos sistemas da Administração Pública. No entanto, de acordo com o jornal Expresso 10 meses depois de ter sido implementada a aplicação quase não é usada.

O jornal sublinha ainda que este é um projeto desenvolvido pela IP Telecom, uma empresa pública de telecomunicações cujos serviços estão a cargo do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), responsável pelas sistemas de informação do governo.

Quando a aplicação entrou em funcionamento, a Secretaria de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa iniciou um processo de pedagogia junto dos gabinetes do Governo para reforçar a importância da utilização da Tagline, que tem vantagens em ralação a outros serviços de mensagens. Além disso, de acordo com o Expresso o CEGER está a enviar mensalmente a todos os gabinetes do Governo com newsletters com infografias explicativas sobre a utilização da aplicação para incentivar o uso.

Apesar dessa insistência e das inúmeras vantagens da aplicação, como a exigência de códigos para abrir determinadas mensagens ou a possibilidade de custodiar quanto tempo os conteúdos ficam disponíveis, a aplicação não reúne fãs entre os membros do executivo de António Costa, mesmo tendo sido gastas 1,6 milhões de euros.