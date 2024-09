Uma das maiores preocupações dos portugueses, e dos donos de créditos no geral, nos últimos anos tem sido o aumento das prestações mensais do Crédito Habitação, especialmente, em alturas de subida das taxas de juros.

No entanto, o que muitos ainda não sabem é que o seguro de vida associado a este crédito, que serve para proteger o banco e o mutuário em caso de morte ou invalidez, é a segunda maior despesa e pode representar um gasto significativo ao longos anos.

Calculado com base em diversos fatores como a idade do titular, o montante do empréstimo e o tipo de cobertura escolhido, sendo que à medida que o titular envelhece, sobretudo a partir dos 50 anos, o valor deste seguro tende a aumentar.

Em Portugal, há, pelo menos, um milhão de famílias que mantém o seguro de vida associado ao banco que lhes forneceu o crédito à habitação, sem nunca ter questionado ou renegociado por questões de conforto ou, até, de conformismo.

O SAPO24 aproveitou a nova parceria da Belt Seguros com a EXS, uma das maiores mediadoras especializadas em seguros de vida do crédito habitação em Portugal, para desmistificar algumas questões acerca deste tema. A seguradora esclarece que, ao contrário, do que pensam muitas famílias, não é obrigatório que o Seguro de Vida do Crédito Habitação esteja associado ao banco que concedeu o empréstimo. E, sim, é possível mudar e pagar menos pelo mesmo.

Por norma, o que impede os clientes de realizar esta mudança é o mito comum de que mudar de seguradora é desvantajoso devido ao possível aumento do spread (a componente da taxa de juro que acresce ao indexante, sendo este indexante a taxa de juro de referência, que, em Portugal, diz respeito à taxa Euribor).

Contudo, na maior parte das vezes, o aumento do spread não ocorre ao trocar de seguro (e desistir de associá-lo ao banco), uma vez que o cliente pode utilizar outros produtos bancários, como os cartões de crédito, para manter a fidelização com a instituição bancária.

Nos casos em que o spread seja, ligeiramente, mais alto ao mudar para uma seguradora, a alteração continuará a ser compensatória, uma vez que resultará numa poupança líquida para o consumidor mais à frente.

É exatamente aqui que a Belt Seguros e a EXS prometem ser diferenciadores, num mercado muito concentrado, reduzindo os custos do cliente com uma solução que permite comparar os preços dos produtos das principais seguradoras do mercado.

O processo de simulação, que pode ser feito no site, gratuitamente e, segundo anunciam, sem comprometer dados pessoais, permite verificar os valores de mais de dez seguros diferentes, ajudando o cliente a entender o que melhor se adequa às suas possibilidades.

De acordo com os dados de mercado, a Belt assegura que pode conseguir Seguros de Vida associados ao Crédito Habitação a metade do preço, comparativamente aos que são disponibilizados pelos bancos.

Para além da poupança, a solução apresentada pela seguradora foca-se no atendimento personalizado e especializado, com possibilidade de adaptar o seguro ao perfil e às necessidades do cliente, ou até da família, baseado na transparência das negociações do seguro.

Já nos bancos, o mesmo não acontece, uma vez que aqui “os seguros têm condições fechadas e não há lugar a negociação individualizada”, lê-se no comunicado da Belt Seguros enviado ao SAPO24.

Por sua vez, a seguradora lembra a importância de avaliar o custo de cada seguro a longo prazo, através da solicitação de um mapa de evolução anual do preço do seguro. Normalmente, os custos podem ser superiores no primeiro ano, mas mais à frente serão mais baixos.