Em comunicado, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde dá conta da forma como vão operar os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia em todo o país durante o primeiro trimestre de 2023.

De referir que nenhuma das 38 maternidades do país irá encerrar, mas várias na região de Lisboa e Vale do Tejo vão funcionar de forma alternada. Também em Faro o Hospital de Portimão ira funcionar com condicionamentos.

Na Região Norte, todos os 13 blocos de partos de partos estarão a funcionar de forma ininterrupta no primeiro trimestre deste ano, nomeadamente as maternidades de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Penafiel, Porto, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.

Na Região Centro estarão os sete blocos de partos a funcionar sem interrupções, nomeadamente as maternidades de Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Covilhã.

Na Região Lisboa e Vale do Tejo, vão ser constituídas "grandes áreas de atuação, de forma a garantir proximidade para os utentes e articulação funcional entre as instituições".

Assim, quatro blocos vão funcionar de forma ininterrupta (Hospital Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa, Cascais e Almada) e outros nove terão abertura alternada (Caldas da Rainha, Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, Hospital S. Francisco Xavier, Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca – Amadora Sintra, Beatriz Ângelo, Hospital São Bernardo – Setúbal e CH Barreiro Montijo – Barreiro).

Durante os fins-de-semana, o Hospital S. Francisco Xavier , alterna o acesso com o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra. Da mesma forma, o Hospital Beatriz Ângelo alterna o acesso com o Hospital de Vila Franca de Xira. O Centro Hospitalar Barreiro-Montijo alterna o acesso com o Centro Hospitalar de Setúbal. Já o Hospital Distrital de Santarém alterna o serviço com o Centro Hospitalar do Oeste (Hospital das Caldas da Rainha) e o Centro Hospitalar do Médio Tejo (Abrantes).